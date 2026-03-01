В Чувашии состоялся турнир по охотничьему биатлону

На лыжах и без палок

В последний день зимы, 28 февраля, в Чебоксарском округе прошел ХII турнир по охотничьему биатлону.

За звание сильнейших боролись 10 команд из муниципалитетов Чувашии, а также гости из соседней Марий Эл. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 1,5 км на охотничьих лыжах и, что самое сложное, без палок. В середине пути охотники должны были поразить мишени из ружья с расстояния 30 метров. Ошибка в расчетах или дрогнувшая рука могли стоить призового места.

В упорной борьбе пальма первенства досталась команде «Чакас-чикмас» из Канашского округа. Второе место — у охотников из Марий Эл (команда «Акпатыр»), а замкнули пройку сотрудники Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Минприроды Чувашии.