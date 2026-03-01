Сильнейших в Приволжье боксеров определили в Новочебоксарске

Организация прошедшего год назад в столице Чувашии первенства ПФО по боксу пришлась по душе не только спортсменам и гостям, но и руководству окружной федерации. В результате республике доверили повторить успешный опыт проведения турнира среди 17­18­летних атлетов. Благо обновилось здание спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске. В январе ее зал уже прошел тестирование: здесь состоялись чемпионат и первенство Чувашии по боксу.

Первенство ПФО­2026 посвятили легенде чувашского бокса, подполковнику внутренней службы, чемпиону мира Валерию Львову, которому 20 февраля должно было исполниться 73 года, а также памяти участников специальной военной операции. На прошедшей 23 февраля церемонии открытия почетные гости тепло отзывались о Валерии Константиновиче.

«Хочу поздравить с праздником 23 февраля, с Днем настоящих защитников Отечества. Чья сила, мужество и самоотверженность проявляются не только в бою, а в заботе о семье, помощи друзьям и стремлении к совершенству. Светлая память и вечная слава ребятам, которые не вернулись в строй», — сказала Елизавета Львова, вдова прославленного боксера.

Спортсменам она пожелала «честной борьбы, силы, мужества, подниматься после падений, стремиться к победе». Елизавета Максимовна напомнила, что Валерий Львов всю свою жизнь посвятил боксу, старался развивать его в Чувашии, помогать молодежи в преодолении трудностей.

Заместитель министра спорта Чувашии, участник СВО Александр Степанов обратил внимание на то, что Приволжский федеральный округ всегда славился своими талантливыми спортсменами, их энергия и целеустремленность — пример для подражания. «И мы надеемся, что эти соревнования тоже раскроют нам новые имена», — отметил он.

На первенстве ПФО среди боксеров 17­18 лет выступили около 150 спортсменов из всех 14 регионов округа. Юноши очень внимательно слушали гостей, аплодисментами сопровождали воспоминания о Львове.

Награды традиционно разыгрывались в 13 весовых категориях. Понятно, что публика поддерживала прежде всего земляков. Особенно интересно было наблюдать во время поединков боксеров из Чувашии за действиями председателя Федерации бокса республики Эдуарда Иванова и его заместителя Петра Соловьева: оба выкрикивали в сторону ринга свои рекомендации и двигались так, словно пытались повторить некоторые приемы. А по окончании боев находили добрые слова и для победивших, и для проигравших.

Триумфаторы, помимо медалей, получили существенный бонус: право представить не только свой регион, а целый округ, уже на первенстве России. Радует, что среди них будет и боксер из Чувашии Серафим Хораськин, завоевавший «золото» в весовой категории до 60 кг. Через два месяца он отправится в Калининград, где со 2 по 15 мая и пройдет первенство страны. Конечно, в компании с кем­нибудь из партнеров по сборной республики ехать в Калининград было бы интереснее. Но никто из них на высшую ступень пьедестала в Новочебоксарске не поднимался. Хотя Егор Григорьев (до 57 кг) был к этому близок, но в решающем поединке он уступил сопернику из Ульяновской области. Еще три наших боксера стали бронзовыми призерами: это Антон Антонов (до 48 кг), Иван Денисенков (до 63,5 кг), Илья Капранов (до 67 кг).

«К сожалению, не совсем удалось реализовать намеченные планы: все­таки расчет был на три первых места, — отметил старший тренер сборных Чувашии по боксу Алексей Щербаков. — Некоторые ребята не смогли справиться с волнением. К примеру, Егор Григорьев. А ведь в полуфинале он победил парня, который был на порядок сильнее, чем в финале. А так у наших ребят на турнире была колоссальная поддержка, зрителей очень много, в Чувашии любят бокс!»

По словам Щербакова, организация первенства в Новочебоксарске вызвала восторг и у боксеров, и у судей. Особенно это касается размещения: в здании СШОР № 3 есть удобные гостиничные номера, где приезжие делегации и располагались. Многие тренеры изъявили желание провести в Новочебоксарске сборы для своих спортсменов — как раз для подготовки к первенству России в Калининграде.

Мы же надеемся на дальнейший прогресс боксеров Чувашии. Как недавно пояснил в беседе с корреспондентом «СЧ» Эдуард Иванов, от этого может зависеть и выбор региона в качестве места проведения соревнований уже всероссийского уровня — хотя бы среди юношей.

С 2020 года я постоянно посещаю чемпионаты России среди взрослых спортсменов — главное соревнование по боксу в стране. Федерация бокса России с каждым разом выбирает все новые города. Сначала я поехал в Оренбург, затем чемпионаты поочередно проходили в Кемерово, Чите, Хабаровске, Иркутске (в этот город приехать, увы, не удалось). В прошлом году маршрут развернулся на запад, в Екатеринбург. Глядишь, через год­два выбор остановится на одном из городов Поволжья. А вдруг к тому моменту боксеры из Чувашии выстрелят так сильно, что чемпионат России доверят нам? Правда, в таком случае потребуется уже более вместительный спортивный объект, для такого уровня турнира однозначно подошла бы «Чебоксары Арена».