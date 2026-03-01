Почему при сахарном диабете необходимо обследоваться у офтальмолога

Не запустить болезнь

Диабетическая ретинопатия — самое частое и опасное глазное осложнение сахарного диабета, оно поражает сосуды сетчатки и угрожает слепотой. Поэтому очень важно вовремя проходить обследования, держать ситуацию под контролем специалистов.

В Республиканской клинической офтальмологической больнице уже второй год работает кабинет диабетической ретинопатии, открытый в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его услуги востребованы: в 2025 году было осмотрено около 1400 пациентов, что на 37% превышает показатель 2024-го.

Кабинет оснащен всем необходимым. Здесь имеется портативная фундус-камера, позволяющая выполнять фотографии глазного дна и архивировать снимки. Это важно при наблюдении пациентов с патологией в динамике и позволяет врачам выявлять даже самые начальные признаки заболевания и назначать необходимое лечение.

«Анализ эффективности работы кабинета диабетической ретинопатии подтвердил высокую потребность и пользу данного направления медицинской помощи, — отметила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова. — Однако для дальнейшего качественного расширения и увеличения объема оказываемой помощи необходимо дополнительное техническое оснащение. Совместно с вице-премьером Правительства Чувашии Владимиром Степановым мы уже работаем над тем, чтобы изыскать возможности для оснащения кабинета новейшим оборудованием, необходимым для оказания высококвалифицированной специализированной офтальмологической помощи жителям региона».

В медучреждении увеличилось и число исследований на оптическом когерентном томографе для диагностики макулярного отека. Это еще одно опасное осложнение сахарного диабета, которое характеризуется скоплением жидкости в центре сетчатки (макуле) и вызывает снижение и размытие центрального зрения. В прошлом году специалисты больницы провели около одной тысячи таких диагностических процедур, по результатам которых 249 пациентов получили специальную терапию.