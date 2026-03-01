Фестиваль картофеля ждет гостей

А товары из Чувашии завоевывают интернет-магазины

Электронная торговля в республике набирает обороты, демонстрируя хорошие показатели, — она выросла почти в шесть раз. Об этом на еженедельной планерке у Главы Чувашии Олега Николаева рассказала министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова. По словам руководителя ведомства, основная доля приходится на маркетплейсы, сервисы доставки еды и такси.

В рамках развития сети платформенной экономики в республике внедрены сервис доставки товаров «КоопМаг» Чувашпотребсоюза, действующий в 14 муниципальных округах с охватом около 500 тыс. человек, интерактивный реестр торговых объектов в разрезе муниципалитетов, система фиксирования и анализ розничных цен, а также дашборд потребительских цен. Руководитель Минэкономразвития напомнила, что в октябре этого года вступает в силу закон о платформенной экономике, который меняет правила работы маркетплейсов и агрегаторов услуг. Он вводит реестр цифровых платформ, обязательную проверку партнеров и правила ценовых акций.

Для продвижения продукции местных производителей запущена региональная витрина «Сделано в Чувашии» на маркетплейсах Ozon и Wildberries. «На сегодня 54 производителя зарегистрировано на Ozon с 45 брендами и на Wildberries — 47 брендов», — отметила Лариса Рафикова. Кроме того, с прошлого года проведено обучение по вхождению в проект платформенного роста, в результате которого производители мебели, одежды, обуви, продуктов питания получают индивидуальную поддержку по увеличению продаж и узнаваемости.

По данным центра поддержки бизнеса PRO Wildberries, по итогам 2025 года республика вошла в число регионов-лидеров по доле предпринимателей (42%) с ежемесячным оборотом от 1 млн рублей в одноименном маркетплейсе. Также Чувашия заняла 3-е место по доле продавцов с оборотом свыше 100 млн рублей в месяц.

Глава республики Олег Николаев отметил, что платформенная экономика активно развивается, но данное направление в процессе урегулирования. «Как по линии Минэкономразвития и заинтересованных ведомств, так и по линии Совета по защите прав потребителей все планы в сфере цифровой торговли надо скорректировать, учитывая принятие нового федерального закона», — добавил руководитель региона.

В ходе планерки обсудили и подготовку к проведению XVIII Межрегиональной отраслевой выставки «Картофель–2026», которая пройдет 4-5 марта в Чебоксарах. Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Андрей Макушев, мероприятие займет две площадки: МТВ-Центр и агромаркет «Пехет». «В этом году ожидается 78 организаций из 18 регионов страны», — заявил Андрей Евгеньевич.

Предстоящая выставка включает в себя пять основных разделов, которые охватывают широкий спектр направлений. Ключевым событием станет научно-практическая конференция, где эксперты обсудят новейшие достижения в селекции, агробиотехнологиях и развитие рынка. Для гостей подготовлена насыщенная программа: дегустация около ста блюд из разных сортов картофеля, выставка рисунков участников республиканского конкурса «Картофель УЯВ».

Руководитель Минсельхоза также сообщил, что купить картофель отечественной и зарубежной селекции гости выставки смогут и в МТВ-Центре, и в «Пехете». При этом для льготных категорий граждан будет организована доставка товара на дом.

«Наша задача провести предстоящую Межрегиональную выставку с учетом всех мер безопасности», — подчеркнул Олег Николаев.