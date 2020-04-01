Контрольно-счетная палата изучила долги предприятий ЖКХ и реализацию «мусорной реформы»

На коммунальных предприятиях — долги, а на мусороперегрузочном оборудовании — ржавчина

Отрасль ЖКХ одна из самых сложных и часто обсуждаемых, с ней связаны все слои общества. Она должна находиться под строгим и неусыпным государственным контролем, который начинается с муниципалитетов. Результатами проверок отдельных направлений коммунальной отрасли поделилась руководитель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова.

— В прошлом году мы проанализировали кредиторскую задолженность в муниципалитетах, прежде всего перед ресурсоснабжающими организациями, в частности, перед компанией «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Контрольно-счетная палата имеет полномочия проводить такие проверки, ведь большинство ресурсообеспечивающих предприятий на местах (теплосети, водоканалы) используют в своей деятельности муниципальное имущество, а муниципалитеты являются получателями межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, в том числе финансовой помощи.

Кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы хоть и снизилась по сравнению с 2018 годом на четверть, но остается внушительной. Анализ финансово– хозяйственной деятельности МУПов в 2019 году, осуществляющих основную деятельность в сфере ЖКХ, показал, что из 45 действующих — 28 убыточных. Есть несколько предприятий, получивших чистую прибыль, но и у них также по тем или иным статьям затрат образовались долги. Прямая задача местной власти – контролировать эффективное использование муниципальной собственности, в том числе и расходование выручки муниципальными предприятиями, пресекать ее нецелевое использование. Однако установлено, что некоторые коммунальные МУПы вообще используют выручку на нужды, не связанные с уставной деятельностью. Убытки же в виде долгов перед крупными поставщиками ресурсов в итоге ложатся на муниципалитеты, которые просят поддержку и получают ее из республиканского бюджета. Одной из причин образования кредиторской задолженности в ряде муниципалитетов стала низкая собираемость платежей с потребителей услуг.

В итоговом документе по результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП отмечает, что должностным лицам муниципалитетов убытками тоже надо заниматься – надо оптимизировать затраты, принимать меры для повышения сбора платежей, стараясь не доводить дело до судебных приставов, чтобы не оплачивать дополнительные издержки в виде исполнительных сборов.

Анализу подверглись все муниципальные районы, а в Алатыре было проведено контрольное мероприятие с выездом на место. На сегодняшний день этот муниципалитет имеет большую задолженность по «коммуналке», заблокированные счета, и, соответственно, сложности при реализации других проектов, не относящихся к ЖКХ.

— Врио Главы Чувашии Олег Николаев поднимал на совещаниях не только проблему долгов за поставленные коммунальные ресурсы, но говорил и о недоработках в продвижении «мусорной реформы». Это направление вы тоже проверяли?

— Контрольно-счетная палата проанализировала расходование республиканских бюджетных средств на строительство контейнерных площадок. Поразил разброс в затратах на однотипные объекты. Один район строит открытые площадки на два контейнера, укладываясь в 15,8 тыс. рублей. Другой щедро направляет на это 37,99 тыс. рублей. При том, что ориентировочная стоимость одной площадки на два контейнера по расчетам Минстроя Чувашии равна 29,2 тыс. рублям.

Есть муниципалитеты, которые совершенно не привязывают количество контейнеров к численности проживающих. У них и на 10 человек площадка на четыре контейнера, и на 200 человек — те же площадки на четыре контейнера. Комплексная проверка по использованию бюджетных средств на закупку мусорных контейнеров планируется нами в текущем году.

— А с мусороперегрузочной станцией в Канаше что-то проясняется? Ведь врио Главы поручил Контрольно-счетной палате проверку в отношении этого, так и не пущенного в строй, объекта?

— Мы съездили в Канаш, посмотрели. Оборудование для мусороперегрузочной станции находится на ответственном хранении на территории городского водоканала, стоит под открытым небом, осенью и весною под ним вода, ржавеет…

Подняли документы. В 2018 году это оборудование за 49 с лишним миллионов рублей было закуплено по линии Минприроды Чувашии. Контракт заключен без обязательств со стороны поставщика произвести его монтаж, пуско-наладку и обучение персонала, хотя при формировании его начальной цены все перечисленные условия были указаны. Оборудование распоряжением Минюста Чувашии от 22 июля 2019 года 746-р закреплено на праве оперативного управления за БУ «Чувашский республиканский радиологический центр». В результате переписки учреждения с поставщиком оборудования из Нижнего Новгорода получено согласие провести все требуемые работы, свое решение поставщик подтвердил гарантийным письмом, действительным до 1 июля 2020 года.

Но как уложиться в этот срок, если до сих пор не известно, где разместится мусороперегрузочная станция, ведь земля под нее не отведена. И кто будет использовать это имущество? Желающих в ходе аукционов по аренде оборудования не нашлось. По мнению КСП, участников торгов отпугивали юридические противоречия в ценовой составляющей стоимости аренды и полная неопределенность с участком.

Наша проверка показала, что своевременно не принятые решения по земельному участку для строительства мусороперегрузочной станции еще в 2018 году, нарушения при проведении закупки оборудования, ухудшение его состояния в связи с ненадлежащими условиями хранения, а также отсутствие потенциальных арендаторов оборудования создают риски его потери и, как следствие, нереализации проекта. Теперь вся надежда на обновленные республиканские министерства и ведомства, в чью компетенцию входит строительство станции – общими усилиями они, наверное, сумеют изменить ситуацию к лучшему.

— Что еще в сфере ЖКХ собирается проверить Палата в ближайшее время?

— Как я уже сказала, проанализируем закупку мусорных контейнеров в республике. А еще проверим использование бюджетных средств, направленных на строительство модульных котельных в городах Шумерле и Козловке.