Предприятия Чувашии могут получить до 30 млн рублей на НИОКР в сфере станкостроения

Фонд содействия инновациям объявил о старте конкурса, направленного на поддержку малых предприятий по созданию новых образцов станкоинструментальной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго. К участию приглашаются малые компании, имеющие опыт вывода на рынок наукоемкой продукции.

В числе приоритетных направлений — разработка металлорежущих станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, создание ключевых комплектующих для станков и промышленных роботов, а также разработка критической номенклатуры инструментальной продукции. Размер гранта составляет до 30 млн рублей. Предусмотрено внебюджетное софинансирование не менее 15% от суммы гранта. По итогам реализации проекта должен быть создан и испытан опытно-промышленный образец, а также поданы заявки в Роспатент на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.

Как отмечает министр промышленности и энергетики Марат Якушев, для предприятий республики участие в федеральном конкурсе может стать частью комплексной модели развития. Этот инструмент позволяет доработать технологию, провести опытные испытания и подготовить выпуск новой продукции к промышленному внедрению.