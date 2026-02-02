Кооперация в России: от первых артелей до современных кооперативов

Кооперативному движению в России в этом году исполняется 195 лет. 2 марта 1831 года на Петровском заводе в Забайкалье декабристы создали первое потребительское общество «Большая артель» и приняли письменный устав, что и считают датой образования потребительской кооперации.

Устав первого артельного хозяйства состоял из 13 разделов и 106 параграфов и закреплял основные принципы кооперации, актуальные и сегодня: добровольность членства, демократическое управление, доступность информации, контроль пайщиков, взаимопомощь. Полный текст этого документа впервые был опубликован в записках декабриста Николая Басаргина, который и был первым руководителем артели.

Потребобщество объединяло 70 участников и вело многоотраслевое хозяйство: занималось общественным питанием, розничной торговлей, имело огороды по соседству с тюрьмой, откармливало закупленный гуртом для забоя скот, сбывало излишки овощей местным жителям. Позже декабристы организовали портновскую, обувную мастерские, открыли аптеку, парикмахерскую, баню. Помощниками первых кооператоров становились их жены, приехавшие за своими мужьями, и прислуга, которые проживали вне острога.

«Большая артель» просуществовала до 1836 года. Большинство узников, отбыв назначенные сроки, покинули тюремные камеры и отправились на поселение. Но новаторский проект оказался довольно популярным. К концу 90-х годов 19 века в России было зарегистрировано более 500 аналогичных потребительских сообществ.

В августе 1896 года на Нижегородской ярмарке состоялось заседание секции торгово-промышленного съезда, где участвовало 60 представителей от 32 кооперативов России. Они обсудили и направили на утверждение царского Совета Министров проекты Положения о союзах кооператоров и Нормального устава потребительских обществ. Под эгидой губернского Московского союза потребительских обществ был создан Всероссийский кооперативный центр.

В 1917 году он был переименован революционным правительством во Всероссийский центральный союз потребительских обществ — Центросоюз. В 1918 году в его состав вошли союзы потребительской кооперации, а через год было закончено формирование структуры кооперативной системы, организованной по территориальному принципу, который остается актуальным и сегодня. Потребительские общества, кооперативные организации входят в состав региональных потребсоюзов, потребсоюзы республик и областей объединяет Центросоюз. Накануне Великой Отечественной войны членами свыше 32 тысяч потребительских обществ состояли 44 миллиона человек, их обслуживали 229 тысяч магазинов и лавок, десятки тысяч столовых, чайных, хлебопекарен и других предприятий, расположенных в основном в сельской местности.

Свою целость и единство потребкооперация подтвердила в тяжелые для страны военные годы. Кооператоры решали задачи снабжения и укрепления тыла, в том числе обеспечивали питанием эвакуированное население, воспитанников детских садов и других учреждений, приобретали на значительную часть своих средств облигации госзайма, передавали деньги на постройку боевой техники. Действующая армия получила танки «Потребительская кооперация», «Кооператор Дона», самолет-истребитель «Холбос», авиаэскадрилью «Комсомолец Чувашии» и др. На нужды фронта были мобилизованы почти весь автомобильный транспорт и более половины конского поголовья потребительской кооперации. В условиях нехватки продовольственных, непродовольственных товаров, перебоев со снабжением кооперативные организации строили сушильные заводы, хлебопекарни, создавали подсобные сельхозпредприятия по выращиванию овощей, разведению птицы, откорму животных.

Центросоюз выступил и как организатор восстановления кооперативного хозяйства в освобожденных районах Российской Федерации, в Белоруссии и на Украине. Выделялись финансовые средства, материальные ресурсы, направлялись специалисты, чтобы восстановить разрушенные немецкими захватчиками хозяйства.

После войны кооперация поддерживала государственную торговлю: за полтора года было открыто более 10 тыс. магазинов, обеспечивающих продовольствием население в удаленных городах и рабочих поселках. В течение следующих десяти лет было достигнуто большинство довоенных показателей.

60-70-е годы характеризовались бурным ростом для организаций потребкооперации. В этот период значительно расширилась материально-техническая база: с помощью колхозов и совхозов строились магазины, столовые, хлебопекарни, пункты бытового обслуживания, складские помещения. Труженики села приобретали в кооперативных магазинах мотоциклы и велосипеды, стиральные и швейные машины, телевизоры, радиоприемники. Большое внимание уделялось вопросам подготовки кадров: руководителей кооперативных организаций, продавцов, пекарей, представителей других массовых профессий. В 1962 году в Чебоксарах был открыт учебно-консультационный пункт Московского кооперативного института, затем он был преобразован в заочный факультет института, а ныне это Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации. Сегодня РУК объединяет сеть филиалов по всей стране и планирует открыть институт на территории Республики Казахстан.

Сеть кооперации к концу 80-х годов насчитывала почти 400 тыс. розничных торговых предприятий и более 100 тыс. предприятий общественного питания, на которых в совокупности трудились 3,5 млн работников. Число пайщиков при этом составляло около 25 млн человек. Вся эта впечатляющая материальная база в процессе перехода страны на рыночную экономику понесла огромные потери. Во многих регионах страны потребкооперация была передана в частные руки, объекты проданы.

И тем не менее уникальная система устояла. В начале 90-х годов Центросоюз при поддержке законодательной и исполнительной ветвей власти помог обеспечить правовые основы процесса возрождения кооперации, акцентировав внимание на ее значении как социально-ориентированной системы. Сегодня Центросоюз, являясь некоммерческой организацией, объединяет свыше 2 тыс. потребительских обществ в 74 регионах России, обеспечивает товарами и услугами жителей 89 тыс. населенных пунктов, в первую очередь сел и деревень. Ключевую роль в развитии кооперативного движения играют кооператоры Чувашпотребсоюза.

Первое потребительское общество на территории Чувашского края было создано в 1893 году в Алатыре в железнодорожных мастерских. Кооперативное движение стало стремительно распространяться. Потребительские общества, городские и сельские общества потребителей создавались по всей республике. В числе первых потребительские общества были созданы в Цивильском, Чебоксарском, Ядринском уездах. В 1920 году Учредительным съездом уполномоченных потребительских обществ Чувашской автономной области было принято решение о создании Чувашского областного союза потребительских обществ — Чувашпотребсоюза. В него вошли 68 обществ потребителей, избраны правление и контрольный совет.

История развития потребительской кооперации Чувашии тесно связана с историей самой республики. В годы войны кооператоры помогали приближать победу, в послевоенные годы развивали материально-техническую базу, проходили многочисленные реорганизации, но все это время сохраняли свою главную миссию — бесперебойно обеспечивали сельских жителей товарами и услугами, внося свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие сельских территорий.

Более двух десятков лет кооператоры Чувашпотребсоюза являются одними из лидеров Всероссийского экономического соревнования по развитию материально-технической базы, цифровизации, внедрению инвестиций, завоевывая переходящее знамя Центросоюза России.

В сентябре 2024 года город Чебоксары стал площадкой для проведения Международного форума потребительской кооперации. В нем приняли участие делегации из 70 регионов страны и 25 стран мира, в том числе студенты образовательных учреждений потребкооперации. Одними из ярких мероприятий форума стали ярмарка и гастрофестиваль на Красной площади, где были представлены уникальные региональные бренды из Башкортостана, Тульской области, других уголков России, Беларуси.

— Сохранение кооперативных традиций, внедрение инновационных форматов и подходов в работе позволяют организациям потребительской кооперации и сегодня оставаться ключевым элементом экономики, позволяющим решать важнейшие социально-экономические задачи, — отметил председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. — Поддержка Центросоюза России, Правительства республики, органов местного самоуправления, те меры, которые предпринимаются для развития сельских территорий, ее ключевых опорных пунктов, дают уверенность, что кооперация была, есть и будет. Объединение усилий для решения совместных задач — в числе стратегических решений, эффективных во все времена.

Надежда Антонова