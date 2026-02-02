ГТО: прыжок на новый уровень

В Чувашии прошел первый фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный защитникам Отечества.

В празднике физкультуры и спорта, организованном в рамках всероссийской акции «Нашим Героям», выступили более 150 поклонников активного образа жизни, в том числе ветераны специальной военной операции, участники программы «Время СВОих», члены их семей, а также социальные координаторы Чувашского филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

Каждый попробовал свои силы в подтягивании, сгибании и разгибании рук в упоре, прыжках в длину с места, наклонах вперед на гимнастической скамье и упражнении на пресс. Претенденты на знаки отличия продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Многие впервые выполняли упражнения в соревновательном режиме. Некоторые, чтобы добиться максимальных результатов, специально готовились к нормативам.

«Фестиваль объединил любителей спорта со всей республики, чтобы еще раз продемонстрировать прямую связь между комплексом ГТО и выполнением задач специальной военной операции. Сегодня мы закладываем еще один важный кирпичик в дело развития движения, в дело объединения общества и достижения будущих побед как в спортивном зале, так и в труде, и на фронте. За победу и за тех, кто ее добывает!» — сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

В свою очередь, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что участники специальной военной операции на собственном примере показывают, как, преодолевая любые недуги, можно двигаться вперед и вносить вклад в развитие Отечества.

В регионе движение ГТО пользуется большой популярностью и стало по-настоящему массовым. Так, в 2025 году на сайте комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировалось более 130 тыс. жителей республики, а свыше 85 тыс. человек уже приступили к выполнению нормативов. Чувашия продолжает удерживать лидирующие позиции по внедрению ГТО.