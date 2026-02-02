Сбер: в Чувашии остатки на эскроу-счетах превысили 18,5 млрд рублей

Жители Чувашии проявляют устойчивый интерес к приобретению собственного жилья. По данным аналитиков Сбера, по итогам 2025 года зафиксирован рост остатков на эскроу-счетах застройщиков, аккредитованных банком – сумма выросла на 12% и превысила 18,5 млрд рублей.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Использование эскроу-счетов гарантирует высокую степень защищённости финансовых операций каждой стороне договора. Такой механизм повышает прозрачность сделок на рынке жилья и уменьшает возможные риски как для строительных компаний, так и для приобретателей квартир».

При поддержке Сбера по итогам 2025 года возводится более 60% квадратных метров жилья в Чувашской Республике.

«В 2025 году в Чувашской Республике введено в эксплуатацию 821,3 тыс. кв. м жилья. Это 100,4% от планового показателя, установленного Минстроем России в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который составлял 818 тыс. кв. м. В текущем году перед стройкомплексом региона стоят новые цели: необходимо ввести не менее 855 тысяч кв. м жилья, а к 2030 году ввод жилья планируется довести до 1 млн кв. м», – отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения застройщиком определенных обязательств. На этот счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства, и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только после завершения строительства объекта недвижимости.