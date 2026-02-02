Вышел документальный фильм о создании проекта «Современная музыкальная карта России»

Как звучит страна

Он был вдохновлен «Вышитой картой России», инициированной Главой Чувашии Олегом Николаевым. В киноленте руководитель республики отмечает, что через прикладное искусство удалось объединить людей, а сама вышивка словно «зазвучала», вдохновив композиторов. В центре картины — авторы из разных регионов, для которых музыка стала личным высказыванием об истории, памяти и будущем страны. Зрители также увидят репетиции перед концертом в Национальном центре «Россия», который состоялся в День народного единства, интересные рабочие моменты.