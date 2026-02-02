В театрах Чувашии прошли масленичные гуляния

И блинов поели, и спектакли посмотрели

В минувшие выходные в театральных учреждениях республики царила по-особому праздничная атмосфера. Помимо традиционных показов спектаклей здесь развернулись настоящие масленичные гуляния с ароматными блинами, горячим чаем и красочной развлекательной программой. Зрители насладились озорными песнями и плясками, приняли участие в заводных игрищах и получили заряд бодрости и отличного настроения на всю весну.

Поскольку Масленица или по-чувашски Çăварни — праздник сам по себе очень яркий, зрелищный и будто созданный для сцены, упоминания о нем есть во многих произведениях, увидевших свет на наших подмостках в разные годы. К примеру, именно во время масленичной недели происходит действие пьесы Александра Островского «Хăв пурăнас килнĕ пек ан пурăн» (Не так живи, как хочется), с премьеры которой началась творческая жизнь Чувашского академического драматического театра имени Константина Иванова (1918).

Нельзя не вспомнить и постановку по рассказам Ивана Бунина «Чунсене чĕпĕтет çил-тăман» (Морозное дыхание метели), где была целая картина с танцами и веснянками, ленточной каруселью и ряжеными, увешанными баранками и забавляющими односельчан. Недаром режиссер инсценировки Валерий Яковлев всегда придерживался мнения, что обряды, обычаи и традиции народа — главный источник театральности, лицедейства и игровой природы сценического повествования

«А на этот раз мы представили вниманию публики драму «Ялта» (В деревне), — рассказали в театре. — Перед спектаклем и в антракте гостей встречали скоморохи с шутками, прибаутками и, конечно же, горами румяных блинов. Повсюду звучала музыка, зрители водили хороводы под гармонь и пели частушки. Устоять было невозможно!»

Но если пьеса Федора Павлова являет собой исконно чувашское полотно, то спектакли «Сказочки на лавочке» в Русском драматическом театре и «РэПКА» в Чувашском театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля — это звучный мотив традиционного русского фольклора, вплетенный в нашу современность подобно цветастой ленте в соломенную куклу. Постановки объединяет то, что в обеих слышны отголоски народной сказки «Репка». И хотя и тут, и там она прочитана по-своему, на новый лад, сквозь призму оригинальных авторских интерпретаций, особый колорит и русскость высказывания сохранены в каждой реплике и мизансцене. А потому прыжки в мешках и перетягивание каната, передача мяча по кругу и другие народные забавы, предложенные большим и маленьким зрителям в фойе и около театров, очень органично вписались в сценический антураж, ведь все они тоже испокон веков являются частью национальной культуры.

«Масленица — это не просто развлечение, а настоящий семейный праздник, который сближает поколения и дарит незабываемые впечатления. Каждые песня, танец или игра несут в себе особый смысл и служат напоминанием о преемственности традиций», — считают в Чувашском театре кукол, где кроме показов спектаклей «Умка», «Снегурочка» и «Проделки Козы-дерезы» подготовили интерактивное представление «Масленица, торопись, мы давно уж заждались!». Его сюжет не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых: «Скоморохи так рьяно закликали весну, что зима уступила им дорогу. Но вместо звонкой капели и первых подснежников мир окутала серая дымка — весна оказалась заколдована, и только объединив силы, можно ее вернуть». К счастью, все закончилось хорошо. Злые чары были развеяны, на небе взошло солнце, а на земле воцарились спокойствие, порядок и равновесие.