Сезон диктует план работ

Вопросы ямочного ремонта и содержания систем ливневой канализации обсудили на планерке в администрации Чебоксар.

В 2026 году, в отличие от февраля 2025-го, когда наблюдались резкие перепады температур, массового появления дефектов на проезжей части нет. В этом сезоне ямочный ремонт выполнен на 10 участках. В списке адресов: проспекты 9-й Пятилетки, Мира, Яковлева, Тракторостроителей, Чебоксарский, проезд Соляное, путепровод Мира, Гремячевский проезд, кольцо «Шупашкар», улица Ярославская. Пока АО «Дорэкс» привлекает для ямочного ремонта одну бригаду. В случае интенсивного разрушения дорожного покрытия их количество будет увеличено до пяти, сообщил директор муниципального управления ЖКХ и благоустройства Константин Львов.

В городе идет подготовка к противопаводковым мероприятиям. АО «Дорэкс» и ООО «ГидроСфера» организуют круглосуточное дежурство. Предусмотрен целый комплекс работ. Например, будет проводиться проливка горячей водой дождеприемных колодцев на заниженных участках автодорог и водопропускных труб, очистка от иловых отложений водовыпусков сетей ливневой канализации.

Глава города Чебоксары Станислав Трофимов поручил организовать работу с управляющими компаниями. В период активного таяния снега нельзя допустить затопления подвалов многоквартирных домов.