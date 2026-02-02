«Аквапром» расширит и модернизирует производство

Укрепят свои позиции на рынке

Республиканский Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере поддержал проект ООО «Аквапром» по расширению производственных мощностей и модернизации оборудования.

Предприятие выпускает гидроаккумуляторы и ежегодно производит 350-400 тыс. единиц продукции. Общий объем инвестиций в проект составит 25 млн рублей, из которых 15 млн рублей предоставлены фондом в форме инвестиционного займа. Еще 10 млн рублей — собственные средства компании.

По оценкам экспертов, модернизация позволит повысить технологическую эффективность, снизить себестоимость продукции и увеличить производительность труда. Это укрепит позиции предприятия на рынке инженерного оборудования и внесет вклад в развитие промышленного потенциала Чувашии, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.