«Аквапром» расширит и модернизирует производство

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Укрепят свои позиции на рынке

Республиканский Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере поддержал проект ООО «Аквапром» по расширению производственных мощностей и модернизации оборудования.

Предприятие выпускает гидроаккумуляторы и ежегодно производит 350-400 тыс. единиц продукции. Общий объем инвестиций в проект составит 25 млн рублей, из которых 15 млн рублей предоставлены фондом в форме инвестиционного займа. Еще 10 млн рублей — собственные средства компании.

По оценкам экспертов, модернизация позволит повысить технологическую эффективность, снизить себестоимость продукции и увеличить производительность труда. Это укрепит позиции предприятия на рынке инженерного оборудования и внесет вклад в развитие промышленного потенциала Чувашии, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Опубликовано: 20 февраля 2026 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.