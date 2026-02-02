В Минприроды Чувашии обсудили вопросы развития охотничьего хозяйства

В гости к диким животным

В Министерстве природных ресурсов и экологии республики обсудили вопросы развития охотничьего хозяйства. В частности, шла речь о таком новом направлении, как контактные вольеры.

Комплексы принципиально отличаются от зоопарка: животные содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным. Егеря осуществляют уход, проводят ветеринарные мероприятия, организуют подкормку, водопои и поддерживают состояние пастбищ. Часть выращенных в вольерах животных впоследствии выпускаются в охотугодья для восполнения популяций.

Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Ольга Рассанова рассказала о необходимости интеграции контактных вольерных комплексов в туристические маршруты республики и сделала особый акцент на туристическом потенциале отдельных территорий Чувашии. Отмечено, что вольерное разведение животных (в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания) активно развивается в ряде регионов России.

В Чувашии действуют три вольера на территориях трех закрепленных охотничьих угодий на общей площади в 381 га, в четвертом планируется сооружение вольера на 76 га. Это вольеры для разных видов оленей и кабанов. Некоторые хозяйства изучают возможность разведения птиц: фазанов, уток, куропаток. Для ведения охотничьего хозяйства требуется вольер размером не менее 5 га.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Дымза разъяснила вопросы организации охотничьего хозяйства на землях лесного фонда, сохранения глухариных токов, изменений лесного законодательства в сфере аренды лесов для ведения охотничьего хозяйства. Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики Александр Шакин представил данные мониторинга эпизоотической ситуации и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия охотпользователей и ветеринарной службы для предотвращения распространения заболеваний среди диких и вольерных животных.

По итогам совещания охотпользователям предложено изучить перспективы размещения дополнительных контактных вольерных комплексов в Чувашии. Такие объекты интересны для внутреннего туризма, создают новые рабочие места и стимулируют привлечение инвестиций для сельских территорий. Реализация этих мер станет вкладом республики в достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие» и развитие внутреннего туризма, подчеркивают в Минприроды Чувашии.