Цифра становится повседневностью

Комфортная жизнь в пару кликов

К концу прошлого года республика заняла 21-е место в общероссийском рейтинге цифровой трансформации и стала пятой в Приволжском федеральном округе — выполнено 76,47% ключевых показателей. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов на заседании Координационного совета по цифровой трансформации при Главе региона Олеге Николаеве.

Но за сухими цифрами скрываются реальные перемены в жизни людей. Это мама, которая за пять минут оформила пособие, не отпрашиваясь с работы. Это пенсионер, подавший заявку на льготу из дома. Еще несколько лет назад за справкой или разрешением приходилось ходить по кабинетам, стоять в очередях, ждать неделями. Сегодня многие услуги доступны за пару кликов. Время оформления документов сократилось в десятки раз. Как отметил Олег Николаев, цифровизация — это не про технологии, а про комфорт человека.

Федеральные эксперты подтверждают, что республика уверенно движется в этом направлении. Заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин подчеркнул, что Чувашия входит в число лидеров по онлайн-подаче заявлений на портале госуслуг. А еще в регионе почти полностью завершено импортозамещение в госсекторе, где более 90% программного обеспечения отечественного производства. «Необходимо наращивать цифровую зрелость в социальной сфере, где уже есть успехи, но не забывать и про новые направления. В сфере развития искусственного интеллекта Министерство развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации окажет содействие», — заверил представитель федерального ведомства.

Общий уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей в 2025 году достиг 65,93% — это почти вдвое больше запланированного. Лидером стал сектор здравоохранения, здесь все ключевые процессы переведены в цифру. Почти на пике — образование (около 97%), государственное управление (83%) и общественный транспорт (85,7%), спорт и физкультура (63%).

В республике активно развивается направление искусственного интеллекта (ИИ). Уже внедрены проекты: ИИ-поиск в архивной системе, анализ медицинских снимков, мобильное приложение для ветеринаров. А с февраля 2026 года стартуют такие пилотные проекты, как ИИ-ассистент для владельцев личных подсобных хозяйств и умные финансовые сервисы. Эта работа напрямую отвечает задачам национального проекта «Экономика данных».

Сегодня в республике сформирована уникальная для России модель подготовки ИТ-кадров — от колледжа до высшего образования и рабочих цифровых специальностей. С 2022 года в республике работает образовательный центр Singularity. В прошлом году здесь обучались свыше 500 человек. Основатель ИТ-колледжа Георгий Соловьев рассказал участникам Координационного совета по цифровой трансформации о работе образовательного центра и поделился тем фактом, что впервые в истории Чувашии местные команды вышли в четвертьфинал мирового чемпионата по программированию ICPC. Не может не радовать, что цифровое будущее республики в надежных руках.

В свою очередь, руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов рассказал о так называемом «цифровом следопыте» — технологии Process Mining, которая с 2024 года анализирует в регионе госпроцессы от приема граждан в МФЦ до закупок и бухгалтерии. Система показывает зажимы и задержки и помогает их устранить. А для безопасности жителей с августа 2024 года работает единая система уличного видеонаблюдения. Так, к началу 2026 года к ней подключено более четырех тысяч камер.

К слову, в ноябре прошлого года на федеральном форуме в Москве одобрили региональную программу цифровой трансформации до 2028 года. Ожидаемые эффекты от ее реализации включают, в частности, экономию времени на получение госуслуг, повышение уровня удовлетворенности решением вопросов и сроками их рассмотрения.