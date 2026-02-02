Портфели инвесторов ВТБ демонстрируют рост доли облигаций и укрепление рублевой позиции

Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» в январе этого года перекладывали часть средств в облигации – это свидетельствует о сохранении «консервативного» тренда и желании получать фиксированные прибыли на долгосрочном горизонте.

Если в конце года облигации составляли 45% портфелей, то к началу февраля эта доля выросла до 47%. Доля акций снизилась с 30 до 29%. Внутри облигационного сегмента тоже произошла рокировка: доля корпоративных бумаг снизилась с 66% до 63%, ОФЗ – с 21% до 19%, а вот интерес к замещающим гособлигациям вырос – их доля увеличилась с 13% до 18%.

Среди других заметных трендов – переток денег в фонд «Ликвидность» и рубль (доля денег на брокерских счетах выросла с 1% до 2%), что аналитики связывают с перечислением на брокерские счета дивидендов.

«Приток новых денег в инвестиционные продукты усиливается на фоне ожидания снижения ключевой ставки. Люди ищут бОльшую доходность при минимальном риске и выбирают максимально близкие к депозитам инструменты — фонды денежного рынка и облигации. На этом фоне акции продолжают терять долю в агрегированном портфеле частных инвесторов», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Доли остальных активов, включая фонды, драгметаллы и срочный рынок, остались относительно стабильны.