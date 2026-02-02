5 причин оформить подписку СберПрайм

ERID: 2Vtzqw9SCmq

Современная реальность диктует очень высокие темпы жизни, не всегда можно что-то успеть из-за высокой загруженности. Для того, чтобы сэкономить драгоценное время и потратить его на нужные и полезные дела, жителям Чувашии может помочь подписка от Сбербанка — СберПрайм.

Что же такое СберПрайм? Это целая экосистема сервисов для досуга и жизни: фильмы и музыка, доставка еды и лекарств, скидки на важные сервисы и товары. Подписчик получает по фиксированной цене множество доступов и скидок, которые помогут сэкономить деньги семьи и подарят массу бесплатных возможностей и выгодных покупок.

Итак, 5 причин оформить СберПрайм:

Причина №1. Экономия на повседневных тратах: владельцы подписки поучают скидки на отели, медицину и транспорт.

Причина №2. Бонусы за покупки: 5 категорий кешбэка на выбор и повышенные бонусы в любимых сервисах.

Причина №3. Развлечения на свой вкус: кино, музыка, спорт и подкасты — всё это уже в подписке.

Причина №4. Платит один — пользуются четверо: преимущества подписки доступны для вас и ещё троих человек.

Причина №5. Каждый день лучше со СберПрайм: кешбэк на покупку билетов и доставку продуктов.

Подключить подписку можно в любом офисе Сбербанка на территории Чувашской Республики или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

ПАО «Сбербанк». Реклама