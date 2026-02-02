Чебоксарские трактора — на вооружение ЖКХ

Сдержать подорожание социально значимых товаров

С обсуждения ликвидации последствий обильных снегопадов началась еженедельная планерка с участием глав муниципальных образований в Доме Правительства. Глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание на то, что из-за тяжелого снега участились случаи повреждения крыш, в том числе частных домов. Он поручил руководителям округов вместе с общественными и волонтерскими организациями взять под особый контроль жилье ветеранов, семей участников СВО, одиноких пожилых людей. Администрация Главы республики обеспечит координацию: помощь должна быть адресной и своевременной.

Олег Николаев поблагодарил жителей, вышедших на уборку снега. «В этом и проявляется наш чувашский менталитет — подставить плечо в трудную минуту. Ваше неравнодушие — лучшая поддержка для коммунальных служб», — сказал руководитель региона.

На планерке также шла речь об оснащении управляющих компаний отечественной специализированной техникой. Министр промышленности и энергетики Чувашии Марат Якушев сообщил о проведении ознакомительной экскурсии по ПК «Промтрактор» в Чебоксарах и совещании с руководителями УК муниципальных образований.

Участники увидели главный конвейер предприятия, оценили возможности выпускаемой спецтехники. Она прочно занимает лидирующие позиции в стране — более 330 таких машин приобретены крупными городами и успешно работают. Было рассказано о коммерческих условиях поставки. Отмечено, что создана эффективная площадка для прямого взаимодействия между производителем и потребителями. «Поддержка своих производителей — это и новые рабочие места, и надежность нашей коммунальной системы», — подчеркнул Глава Чувашии.

Министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова доложила о ситуации с ценами на социально значимые товары. Инфляция в минувшем январе по отношению к декабрю 2025 года составила 1,9% — показатель на среднероссийском уровне. Рост цен в начале года был ожидаемым на фоне повышения НДС и обусловлен подорожанием продукции у производителей и поставщиков из-за затрат на топливо, логистику, оплату труда. Высока и стоимость кредитов.

В январе отмечено снижение цен от 0,2% до 4,5% на колбасу полукопченую, ржаной хлеб, соль, сливочное масло, сахар, крупу. На 1,9% подорожали макаронные изделия, пшеничная мука, молоко, творог, свинина, яйца, говядина. Борщевой набор нынче дешевле, чем в январе 2025-го. Горюче-смазочные материалы в республике стоят практически на уровне регионов ПФО.

Вопросы ценообразования отрабатываются при взаимодействии с Чувашским УФАС и прокуратурой. Подписано соглашение о стабилизации цен на продукты питания, к которому присоединились 20 торговых организаций.

Производство пищевой продукции в 2025 году увеличилось на 8,5%, доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев. Обеспечен рост по молочным изделиям на 19,5%, прочим продуктам — на 11%. В то же время упал выпуск муки, крупы, хлебобулочных изделий. В среднем по ПФО цены на зерно достаточно стабильные.

Непростая ситуация складывается на молочном рынке. Снижаются закупочные цены на сырье по причине затаривания складских мощностей розничных и оптовых предприятий торговли сыром, сливками. На 1 января они составили в среднем 22 рубля за литр. Наблюдается и снижение объемов потребления, а также экспорта продукции. Она могла уйти за рубеж, но остается на внутреннем рынке. Этот изьян планируется устранить за счет механизма поддержки самозанятых.

Мясо птицы от одного из главных производителей в республике в торговле встречается реже, чем в других крупных городах. Соответственно, больше его ввозится в Чувашию, что сказывается на цене продукции.

Мониторинг ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых, представила министр здравоохранения Лариса Тарасова. Уровень цен в амбулаторном сегменте в декабре вырос на 0,2% против 0,5% в целом по стране.

Зарубежные препараты подорожали на 0,3%, в стране — в два раза больше. Оптовая стоимость фармацевтической продукции также растет. Министр отметила тренд роста отпускных цен на лекарства по России — на 0,5%.

В госпитальном сегменте препараты в республике подорожали на 2,4%. Импортные — в декабре выросли в цене на 0,5%, по стране цены уменьшились.

Глава республики отметил, что стоимость социально значимой продукции у нас ниже, чем в других регионах ПФО. Необходимо совершенстовать работу агромаркетов, по объемам проданных товаров следует планировать производство той или иной продукции. Что касается лекарств, то стоит проанализировать эффективность их закупок.