Баскетболисты «ЧГУ-Атланта» набирают ход к плей-офф

Но не забывают о победах

Команда «ЧГУ-Атланта» продолжает находиться в четверке лучших клубов женской высшей лиги и дышать в спину лидерам. На минувшей неделе подопечные Никиты Иванова провели заключительные домашние матчи регулярного чемпионата.

Сначала «леопардовые» сражались с «Енисеем-2» из Красноярского края. Большая часть первой встречи проходила в равной борьбе. Однако коллективу из Чебоксар удался решающий рывок в третьей четверти, а соперницы не смогли найти ответ — «ЧГУ-Атланта» выиграла 71:66.

В повторной игре у по­допечных Никиты Иванова дела складывались еще лучше — по ходу третьего отрезка хозяйки паркета вели 18 очков, но далее наступил неожиданный провал. У нашей команды разладились взаимодействия. Игроки не доводили комбинации до логического завершения, а гости почувствовали слабину. К середине заключительной четверти «Енисей-2» уже вырвался вперед. За последние четыре минуты клубы сообща набрали лишь два очка за авторством центровой чебоксарской дружины Валерии Косиновой. В концовке наши баскетболистки имели шансы все-таки дожать конкурента, но в итоге уступили одно очко — 71:72.

После обидного поражения команда жаждала завершить серию домашних встреч регулярного чемпионата на мажорной ноте и порадовать родных болельщиков. Тем паче соперник был вполне по силам — «Динамо-2» из Новосибирской области, коллектив занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Со стартового свистка первого матча «леопардовые» помчались в атаку. Баскетболистки уверенно комбинировали, заставая врасплох защиту противника. В первой половине на площадке солировала опытная Олеся Седлецкая, которая за 16,5 минуты набрала 22 очка. Лидер коллектива уверенно шла в проходы, эффективно бросала с дальней дистанции и реализовывала штрафные. К большому перерыву «ЧГУ-Атланта» выигрывала 44:28.

Во второй половине клуб из Чебоксар не позволил усомниться в своем превосходстве и довел дело до уверенной победы 77:52. В итоге Олеся Седлецкая с 28 баллами стала самой результативной баскетболисткой встречи.

Конечно, гости из Новосибирской области старались собраться в повторной встрече. Но и хозяйки не расслаблялись. Несмотря на обильный снегопад, самые преданные болельщики «леопардовых» не отсиживались дома, а пришли поддержать любимую команду.

С первого зрительского ряда за перипетиями матча наблюдал ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, президент «ЧГУ-Атланты» Андрей Александров. Андрей Юрьевич всей душой болеет за девчат и посещает каждую игру клуба, вне зависимости от своей загруженности. Кроме того, руководитель регулярно приходит на тренировки.

«Нужно знать, чем живет клуб, кто залечивает травмы и не восстановился, — рассказал Андрей Александров. — Я постоянно встречаюсь с тренерским штабом. Для поклонников коллектива многое остается за кадром. Но без этой командной работы не будет положительного результата».

Со стартовых минут команды шли буквально вровень. Только хозяйки выходили вперед, а «Динамо-2» сразу отвечали. В своеобразном боксерском клинче коллективы пребывали до середины второй десятиминутки. Перед большим перерывом по­допечные Никиты Иванова провели несколько успешных атак и заработали преимущество — 37:30.

Казалось, что в третьей четверти гости смогут догнать «леопардовых», но «ЧГУ-Атланта» держала ситуацию под контролем. По сути, развязка наступила в начале заключительного отрезка — хозяйки паркета фактически нокаутировали соперниц. Олеся Седлецкая вновь успешно разваливала защиту соперниц, а также усердствовала Ирина Жуликова, реализовавшая несколько важных трехочковых. Хоть баскетболистки «Динамо-2» перед финальным свистком сопротивлялись, но команда из Чебоксар выиграла 80:69.

После игры главный тренер Никита Иванов подчеркнул, что команда набирает ход и подойдет в оптимальной форме к плей-офф. «Во время матча пришлось подопечных где-то ментально донастраивать, но команда спокойно справилась и контролировала ситуацию», — подвел итог Никита Иванов.

По словам Олеси Седлецкой, в высшей лиге нет проходных команд, поэтому на каждый коллектив настрой максимальный. «Сначала мы не забивали свои броски, много пропускали в защите, но сплоченность в командных действиях помогла выиграть», — поделилась Олеся.

«ЧГУ-Атланта» сохранила четвертое место в турнирной таблице.