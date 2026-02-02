Сбер: в Чувашии за 2025 год серьезно вырос спрос на автокредиты

В 2025 году спрос на покупку авто в кредит в Сбере больше всего вырос в Удмуртской и Чувашской Республиках, а также Пермском крае

По итогам 2025 года в Волго-Вятском банке объём выданных Сбером средств на покупку нового авто или транспорта с пробегом увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 52 млрд рублей. 53% кредитов было оформлено на покупку новых машин, 47% – автомобилей с пробегом. С помощью финансовой поддержки Сбера в прошедшем году активно покупали автомобили марок Lada – 17% от всех купленных авто, Haval – 16,6% и Chery – 4,6%. Также популярны были машины брендов Changan, Kia и Belgee.

По сравнению с прошлым годом увеличился также и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла чуть больше 913 тыс. рублей, то в 2025 превысила 1,30 млн рублей.

В Чувашской Республике чаще всего личный транспорт приобретали мужчины в возрасте от 50 лет. В то время как в соседних Татарстане, Марий Эл и Мордовии, и Нижегородской областях основными покупателями авто стали мужчины от 36 до 40 лет.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Объем автомобильного рынка Чувашии уверенно растет. Увеличение спроса свидетельствует о росте доверия населения к нашему банку и стабильности локальной экономики. Позитивная динамика в регионе подтверждает эффективность наших кредитных продуктов и гибких условий кредитования, которые позволяют жителям Чувашии комфортно приобретать транспортные средства».

Оформить автокредит можно в отделениях Сбера, а также в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Кредиты». Для получения кредита необязателен первоначальный взнос или оформление каско. Также клиенты Сбербанка могут воспользоваться финансовым инструментом в дилерских центрах большинства автопроизводителей.