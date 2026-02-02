Велогонщики не поскупились на медали, а Наталия Шайманова блеснула на Кубке России

ВЕЛОСПОРТ. Представители Чувашии завоевали россыпь наград на всероссийских и международных соревнованиях по велокроссу в Краснодарском крае. По результатам международного старта в женской элите Алина Карлова отпраздновала уверенную победу. Среди юниоров 17-18 лет республиканские спортсмены заняли весь пьедестал почета. Всеволод Кузьмин завершил дистанцию первым, Захар Кынев стал серебряным призером, а Кирилл Баданин замкнул тройку лучших. В группе юниорок Ангелина Илларионова расположилась на второй строчке, Эльза Ильина закончила гонку на третьем месте. По итогам всероссийских состязаний в категории девушек 15-16 лет Полина Иванова преодолела дистанцию быстрее всех, следом Елизавета Иванова пересекла финишную черту, Евгения Латаева выиграла «бронзу».

БАСКЕТБОЛ. В женской высшей лиге команда «ЧГУ-Атланта» на домашнем паркете обыграла в первом матче «Енисей-2» из Красноярского края 71:66. В повторном противостоянии подопечные Никиты Иванова уступили 71:72. Отметим, что клуб из Чебоксар находится на четвертом месте в турнирной таблице. Кстати, 7 и 8 февраля «леопардовые» проведут заключительные встречи в родных стенах в рамках регулярного чемпионата текущего сезона против «Динамо-2» из Новосибирской области. В свою очередь, в мужской высшей лиге «Чебоксарские ястребы» на выезде дважды одолели «Динамо-МГТУ» из Майкопа — 73:70 и 62:53. Коллектив под руководством Антона Богдана находится на восьмом месте в классификации.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Спортсменка из Чувашии Наталия Шайманова завоевала серебряную награду Кубка России в Люберцах. В весовой категории до 64 кг наша землячка в рывке подняла штангу 83 кг, а в толчке — 112 кг. Общий результат — 195 кг.

ХОККЕЙ. В регулярном чемпионате первенства НМХЛ новочебоксарский «Сокол» в родных стенах обменялся победами с саратовским «Кристаллом». Первую встречу подопечные Егора Карпа выиграли в дополнительное время со счетом 4:3, а во второй игре уступили по буллитам 1:2.