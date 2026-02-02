Алло, вас грабят

Казалось бы, мы уже все знаем об уловках телефонных мошенников. Нам звонят «майоры из Москвы», пугают взломами и предлагают «спасти» деньги. Но статистика говорит, что обманщики все еще на шаг впереди.

О том, как жителей республики заманивают в ловушки и как выставить против аферистов надежный щит, на пресс-конференции в МВД по Чувашии рассказали заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступностью Динар Садриев и начальник отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних Виктор Комаров.

Цифры, честно говоря, пугают. Если в 2018 году в нашей республике зарегистрировали около полутора тысяч IТ-преступлений, то к 2025 году их число выросло до 3600. Деньги из карманов жителей Чувашии утекают буквально рекой: только за прошлый год ущерб составил более миллиарда рублей.

Не только бабушки

Многие думают, что на удочку попадаются лишь доверчивые пенсионеры. Это опасное заблуждение. Да, старшее поколение остается самой уязвимой группой (за год люди в возрасте отдали мошенникам почти 300 млн рублей), но аферисты все чаще «обрабатывают» и тех, кому от 30 до 50 лет — активных, работающих, привыкших к гаджетам. Среди жертв немало студентов, самозанятых, учителей, медиков. Мошенники находят ключик к каждому, играя на самых простых чувствах: страхе потерять сбережения или жажде легкой наживы.

Как не стать соучастником

Самый популярный способ выманить деньги — это обещание сказочных богатств на «инвестициях». Вам предлагают вложить немного, показывают красивые графики, а когда вы решите забрать доход, то требуют оплатить комиссию, страховку или привести друга. В итоге — ни прибыли, ни своих сбережений.

Новым трендом стали поддельные видеозвонки и документы. Представьте, что вам звонят в мессенджере, и на экране вы видите человека в форме или с удостоверением Центробанка. Современные программы позволяют подменять лица и имитировать голоса знакомых. Настоящие сотрудники полиции или банков никогда не будут присылать фото своих документов в WhatsApp или требовать секретные коды.

Не менее опасен и банальный «фишинг». Приходит сообщение от знакомого: «Проголосуй, пожалуйста, за племянницу в конкурсе». Вы переходите по ссылке, вводите данные, и все — ваш аккаунт в руках мошенников. Люди часто забывают просто позвонить и проверить информацию. Также вовсю работают схемы с «деньгами за лайки» товаров на маркетплейсах, где сначала вам платят копейки за простые задания, а потом заманивают в крупные траты.

МВД предупреждает: сегодня мошенникам нужны не только ваши деньги, но и ваши банковские карточки. Появилась услуга «аренды» аккаунтов в банках и мессенджерах. Людям предлагают за небольшое вознаграждение передать данные своей карты «для транзакций». Но те, кто соглашается на это, становятся «дропперами» — пособниками, через чьи счета прогоняют украденные деньги. Теперь за такие действия грозит не только блокировка всех счетов и штраф, но и уголовная ответственность.

Броня для вашего счета

Хорошая новость в том, что инструменты защиты есть, и они бесплатные. Полицейские советуют первым делом зайти на портал «Госуслуги» и оформить самозапрет на дистанционную выдачу кредита. Если мошенники попытаются взять займ на ваше имя, банк просто увидит запрет и откажет. Это не мешает вам взять ипотеку или автокредит лично, но от быстрых онлайн-займов защитит отлично.

Вторая важная фишка — «Доверенный контакт». Вы можете привязать к своему профилю аккаунт близкого человека. Если кто-то чужой попытается взломать ваш кабинет на «Госуслугах», родственник тут же получит уведомление и сможет вас предупредить.

Также эксперты рекомендуют:

Установить через «Госуслуги» запрет на оформление новых SIM-карт на ваше имя.

В мессенджерах (Telegram, WhatsApp) скрыть номер телефона и обязательно включить двухфакторную аутентификацию (облачный пароль).

Никогда не скачивать файлы с расширением .APK, которые присылают незнакомцы — это почти всегда вирусы, дающие доступ к вашему онлайн-банку.

Принцип «нулевого доверия»

Если вы поняли, что вас обманули, не паникуйте. Сразу же позвоните в банк и заблокируйте карту и привязанный к ней номер телефона. Затем заблокируйте аккаунт на «Госуслугах». Если вы случайно скачали подозрительный файл, то немедленно включите на телефоне «авиарежим», чтобы прервать связь вируса с сервером преступников.

После этого обязательно идите в полицию с выпиской из банка. И будьте начеку: часто мошенники звонят жертвам повторно, представляясь «юристами» или «сотрудниками безопасности», которые якобы помогут вернуть деньги, но это лишь новый круг обмана.

Главное правило сегодня: если вас торопят, пугают или предлагают слишком выгодную сделку — возьмите паузу. Получите «второе мнение», позвонив другу или родственнику. Принцип «нулевого доверия» к любым звонкам с незнакомых номеров — лучший способ сохранить свои нервы и сбережения.