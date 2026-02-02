Утерянные 10 тысяч рублей вернули хозяину

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации Красночетайского муниципального округа обратился житель деревни Урумово. Мужчина нашел на улице 10 тыс. рублей и попросил оперативных дежурных по записям камер видеонаблюдения определить владельца денег. Молодого человека, потерявшего наличность, «вычислили» быстро — он направлялся в сторону автовокзала. Сотрудники, вернее, сотрудницы, ЕДДС догнали его, уточнили подробности, пригласили к себе и вернули пропажу, сообщает пресс-служба администрации.