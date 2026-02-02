Чебоксарец четыре раза попался на одну и ту же аферу

На днях мужчина решил приобрести автозапчасти через сайт бесплатных объявлений и позвонил по указанному номеру. Чуть позже с ним связался продавец, заверив, что товар есть в наличии и нужно сделать перевод на четыре тысячи рублей, и тогда посылка будет отправлена через транспортную компанию. После получения денег аферист перестал выходить на связь.

Как сообщили в Управлении МВД России по городу Чебоксары, это не первый случай, когда 36-летний мужчина сталкивается с мошенничеством. В ноябре 2023 года его обманули при «покупке» деталей для автомобиля, не прошло и пары месяцев, как неудачливый покупатель снова нарвался на ту же схему. Негативный опыт не помешал доверчивому чебоксарцу совершить очередные неудачные покупки в августе 2024 года и сейчас.

Кстати, два преступления полицейские уже раскрыли. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшему стражи порядка объяснили, что не стоит переводить деньги на счета незнакомых людей.