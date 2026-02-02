Олег Николаев: Необходимо усилить контроль

На этом акцентировал внимание Глава Чувашии в ходе заседания президиума Высшего экономического совета республики. Речь на нем шла об эффективности реализации проектов Комплексной программы социально-экономического развития до 2030 года и степени вовлеченности муниципалитетов в этот процесс.

По словам Олега Николаева, ключевая задача — не формальное выполнение планов, а достижение конкретных показателей, напрямую влияющих на качество жизни людей, — комфорт городской и сельской среды, безопасность, доступность услуг. И здесь нужно действовать поступательно и жестко. «Первые выезды контрольной группы показали: работать еще есть над чем. Принципиально важно иметь реальную картину происходящих процессов и принимать выверенные объективные решения по реализации каждого проекта», — подчеркнул Глава Чувашии.

Как отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, все проекты переведены в единую цифровую систему управления. Она позволяет отслеживать инициативы не только на этапе планирования, но и в ходе их практической реализации. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 2864 проекта КПСЭР и 1561 проект «Ниме — Народный бюджет».

Для оперативного контроля в Ситуационном центре Главы Чувашии создан специальный дашборд — интерактивная панель, отражающая все этапы реализации проектов, а также возникающие проблемные точки. Это позволяет руководству республики видеть реальную динамику на местах и своевременно корректировать управленческие решения.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов сообщил, что система дополнена обучающими и справочными материалами для муниципальных команд, а также сервисами по управлению жизненным циклом проектов. Настроены маршруты согласования между ведомствами, что снижает бюрократические задержки и повышает прозрачность процессов.

Параллельно с республиканской КПСЭР формируются и Комплексные программы социально-экономического развития всех 23 муниципальных образований Чувашии. Они базируются на 24 обновленных отраслевых стратегиях и проходят многоуровневую проверку: от предварительных защит до согласования с профильными исполнительными органами власти.

Лариса Рафикова подчеркнула, что все муниципалитеты уже представили свои программы. Десять из них согласованы и рекомендованы к итоговой защите, двенадцать находятся на финальной стадии доработки, еще одна программа проходит активную проработку. Муниципальным командам даны конкретные рекомендации, направленные на синхронизацию местных инициатив с республиканскими приоритетами.

В Правительстве Чувашии подчеркивают, что переход от разработки стратегического документа к его практической реализации становится решающим этапом. Именно от качества работы на муниципальном уровне зависит, насколько программа развития будет ощутима для каждого жителя — не в отчетах, а в повседневной жизни.

Системный контроль, цифровые инструменты и жесткая управленческая позиция, обозначенная Главой республики, должны обеспечить не декларативный, а практический эффект от каждого проекта, заложенного в стратегию развития Чувашии.

Опубликовано: 5 февраля 2026 г.


