Сельчане проявляют инициативу

«СЧ» уже сообщала о том, что в Красноармейском муниципальном округе стартовал конкурс «Лучшая деревня». Победителей ждут гранты до 2 млн рублей, которые можно направить на благоустройство и развитие территорий.

Конкурс проводится не первый год. Благодаря активным сельчанам и финансовой поддержке администрации в населенных пунктах появились новые интересные пространства. К примеру, жители деревни Верхняя Типсирма направили грант на создание уютного Дома встречи для населения. Аналогичный проект реализовала деревня Тватпюрть. В селе Убеево призовой сертификат и помощь неравнодушного благотворителя Николая Степанова позволили создать купель в честь святителя Николая Чудотворца на берегу реки Большой Цивиль.

Современное пространство для отдыха появилось в деревне Юпрямы. Используя грант, полученный по результатам конкурса, и механизм инициативного бюджетирования, жители преобразили территорию у местного пруда. Подрядная организация выполнила комплекс работ по благоустройству. Теперь это излюбленное место для семейного отдыха и прогулок.

«Конкурс «Лучшая деревня» наглядно показывает, как общие старания жителей и администрации приносят реальные плоды, — отмечает глава Красноармейского округа Павел Семенов. — Мы видим искреннюю заинтересованность людей в развитии своей малой родины и готовы их поддерживать».