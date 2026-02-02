Объем открытых счетов эскроу в Волго-Вятском банке Сбербанка превысил 274 млрд рублей

Рост по сравнению с предыдущим годом составил 24%

В прошлом году на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка количество открытых счетов эскроу превысило 54 тысяч, что более чем на 1,2 тысячи превысило показатели 2024 года. В лидерах по росту спроса на данный инструмент жители Республики Мордовия (+73%) и Нижегородской области (37%). Также значимый рост зафиксирован в Республике Марий Эл и Пермском крае – по 14%.

Всего в 2025 году счетов эскроу было открыто на общую сумму свыше 274 млрд рублей, что на 24% превысило показатели предыдущего года. Наибольший объем сделок заключен в Республике Татарстан (88 млрд рублей), Удмуртской Республике (55 млрд рублей) и Нижегородской области (28 млрд рублей).

В 2024 году схему финансирования с использованием счетов эскроу начали использовать и подрядчики индивидуального жилищного строительства. Объем открытых покупателями эскроу счетов в ИЖС по итогам прошлого года превысил 7 млрд рублей, аккредитовано 576 подрядных организаций.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Счета эскроу — важный механизм, обеспечивающий прозрачность сделок и минимизацию рисков при покупке жилья. Покупатели вносят денежные средства на специальный банковский счет, откуда деньги поступают застройщику лишь после сдачи готового объекта. Таким образом, покупатели получают дополнительную гарантию надежности сделки, а застройщики могут привлечь дополнительное финансирование на льготных условиях».
