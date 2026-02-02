В администрации Чебоксар обсудили реализацию масштабной программы капремонта школ

По 13 школам конкурсные процедуры по выбору подрядчиков завершены. По пяти — конкурсы находятся в активной фазе.

Также участники совещания остановились на организации учебного процесса, питания и расписания на время работ. Для каждой школы, где начнется ремонт, подготовлен индивидуальный план переезда.

Начальнику управления образования поручено лично посетить все школы, которые приняли новых учеников. Необходимо проверить условия, удобство логистики и оперативно отработать все вопросы и просьбы от учителей и родителей.

На следующей неделе планируется провести совещание с участием представителей подрядных и ресурсоснабжающих организаций, надзорных ведомств. Будут обсуждаться детали проектов, графики и документация. «Главная задача — это безусловное соблюдение сроков и высокое качество работ», — сообщил в своем телеграм-канале глава города Чебоксары Станислав Трофимов.

