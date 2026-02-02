В январе более 50 детей попали в больницу после катания на тюбингах

Травмы вместо удовольствия

Серьезными повреждениями, в том числе и внутренних органов, может закончиться обычное катание на тюбингах. Доказательство тому — более 50 детей, которым потребовалась медицинская помощь специалистов Республиканской детской клинической больницы за январь 2026 года. Статистика удручает и говорит о том, что не соблюдаются правила техники безопасности, а само катание зачастую проходит без присмотра родителей.

Начнем по порядку. Во-первых, место. Овраги, импровизированные и слабоосвещенные горки, расположение вблизи проезжей части — это только несколько примеров описания опасных локаций, где могут кататься наши дети. А если в снегу есть препятствия, строительный мусор, камни, арматура? Прибавьте неконтролируемую скорость и отсутствие возможности маневрировать. Неудивительно, что зачастую эти зимние забавы заканчиваются серьезными травмами.

Вот пример — на днях в больницу поступил третьеклассник, которого на горке сбил товарищ, мчавшийся во весь опор на «ватрушке». Результатом столкновения стал перелом ключицы, ребенку была проведена операция с установлением пластины. Теперь маленький пациент будет проходить длительное лечение, а через полгода ему предстоит новая операция.

В практике врачей последствия катания на тюбингах сопоставимы с автомобильными авариями. Переломы костей, в том числе компрессионные переломы позвоночника, черепно-мозговые травмы, серьезные повреждения внутренних органов, разрывы связок — список страшных последствий можно продолжать бесконечно.

Еще один случай из практики медиков — отец вез 5-летнего сына на «ватрушке», который не спешился даже при переходе проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе. На ребенка был совершен наезд, и малыш госпитализирован со сломанной ногой. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют пользоваться только оборудованными трассами с мягким покрытием, ограждениями и подъемниками. Важно следить за тем, чтобы на одном тюбинге располагался только один человек, надевать средства защиты, а перед спуском с горки важно убедиться, что трасса свободна, и начинать движение только когда предыдущий человек покинул зону финиша.

Пример небрежного отношения к правилам безопасности — друзья катались на импровизированной горке в овраге на окраине микрорайона. Дети сцепили свои «ватрушки» и решили съехать вниз паровозиком. Результат — у девочки компрессионный перелом трех поясничных позвонков, теперь впереди у нее длительный период восстановления с ношением корсета и ограничением физических нагрузок.

Врачи снова и снова призывают родителей быть бдительными и настороженными, рассказывать детям о возможных последствиях. Только соблюдение правил безопасности убережет от тяжелых последствий для здоровья!