В Новочебоксарске стартовал Кубок России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА

На одной площадке с чемпионами

На базе спортшколы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске стартовал Кубок России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали сражаются более 300 участников из 50 регионов страны.

На турнире Чувашию представляют 17 спортсменов, в том числе Сергей Бирюков, Анастасия Евграфова, Евгений Ногаев, Валентина Терентьева, Константин Репин и Валерий Васильев. Хозяевам соревнований на дорожках и секторах противостоят атлеты с мировым именем. Среди них — трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин, обладатели двух золотых наград Паралимпиад Александр Яремчук и Дмитрий Софронов.

По ходу Кубка России станут известны победители и призеры в беге на дистанциях от 60 до 1500 метров, прыжках в длину и высоту, а также в толкании ядра, сообщили в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.

Во время торжественного открытия состязаний руководитель региона Олег Николаев подчеркнул, что развитие адаптивного спорта является приоритетным направлением для республики. «Правительство республики последовательно работает над расширением возможностей в этой сфере. Яркий пример — данный спортивный комплекс полностью обновлен и адаптирован для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. Для нас очень важно, чтобы все спортивные объекты в республике — как реконструируемые, так и строящиеся — были доступны для всех ее жителей. Особую актуальность эта задача приобретает в связи с возвращением к мирной жизни участников специальной военной операции, для которых спорт становится важной частью реабилитации и социализации», – сказал Олег Николаев.

Кроме того, Глава Чувашии напомнил, что республика регулярно принимает соревнования различного уровня для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, в прошлом году в регионе состоялись чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА, а также Кубок России для атлетов с ПОДА и спорту слепых.

СПРАВКА «СЧ»

В 2026 году в Чувашии состоится 13 состязаний различного уровня для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе чемпионат и первенство России по дартсу, первенство страны по легкой атлетике, межрегиональный турнир по следж-хоккею, соревнования по лыжным гонкам и биатлону.