Прошедшие обильные осадки причинили массу неудобств жителям республики. К примеру, за первые две недели января в юго-западных районах Чувашии, по данным синоптиков, выпала почти вся месячная норма — 32 мм.

Столь большого прироста зимой еще не было. Однако существует примета, что при таком обильном снегопаде стоит ожидать большого урожая летом. Так ли это? В прежние времена бытовала пословица: снег на полях — урожай в закромах. По краям полей расставляли деревянные щиты, а снежную целину бороздили тракторы, чтобы сгрудить массу для задержания. Значит, большой снег был нужен для большого урожая…

По словам руководителя филиала Россельхозцентра по Чувашии Сергея Павлова, наличие высокого снега — это хорошо для озимых культур, надежно им укрытых. В зиму они ушли неплохо, корки на посевах нет. Но говорить о безоговорочной пользе толстого покрова пока рано, многое зависит от весны. Снег при резком потеплении уйдет в реки, а если таяние будет постепенным, то образуется определенный запас влаги в почве.

Наиболее объективной станет информация после отбора монолитов озимых, считает опытный агроном Владимир Васильев, долгое время проработавший в Минсельхозе республики. Их исследуют в конце января — в феврале, затем в марте — на предмет состояния зимовки растений. Сейчас все в пределах климатической нормы. Агроном также утверждает, что многое будет зависеть от процесса снеготаяния. Масса может вся уйти в овраги в результате быстрого схода. Поэтому пока уверенно рассчитывать на высокие сборы зерна или картофеля не стоит.

На весну уповают и действующие руководители сельхозпредприятий. Директор ООО «Красное Сормово» Красноармейского округа Святослав Иванов на своем посту уже более 20 лет. По его словам, польза высокого снега обнаруживалась, как правило, весной. Было таяние постепенное — хлеб родился хороший, а вот когда масса сошла быстро, выход зерна не был рекордным. Влага убегала в овраги… Иванову вторит и ветеран аграрной отрасли Валерий Долгов, долгие годы возглавлявший колхоз в Канашском округе. Только добавляет, что весна нынче обещает быть бурной, и возможен самый нежелательный вариант для схода снега. Впрочем, на снег надейся, а сам не плошай. Опытный руководитель хозяйства должен предусмотреть все варианты и риски.