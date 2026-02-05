В Чувашии усилена профилактика пожаров в период морозов

В период аномальных зимних температур в Чувашии активизирована межведомственная работа по предотвращению бытовых пожаров. Сотрудники ГУ МЧС России по Чувашии, регионального министерства по ГО и ЧС совместно с администрациями муниципалитетов проводят масштабные профилактические рейды в частном секторе и многоквартирных домах. Их главная цель – в прямом диалоге объяснить жителям, к какой трагедии может привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

В столице республики работа идёт полным ходом. В госпаблике чебоксарской администрации пояснили, что за неделю только в Ленинском районе было проведено 6 рейдов, в ходе которых инспекторы обошли 1350 частных домов. Специалисты провели разъяснительные беседы с 275 жильцами, особое внимание уделяя проверке состояния печей и дымоходов, а также правилам безопасного использования электрообогревателей. «Наша задача — не наказать, а предупредить. Мы объясняем, что перекал печи, трещины в кладке или использование неисправных электроприборов — это прямая угроза жизни. Каждому жителю мы рекомендуем обзавестись автономным пожарным извещателем и огнетушителем — это простые устройства, которые могут спасти жизнь в критический момент», — пояснили спасатели.

С разъяснительными беседами и листовками спасатели и сотрудники администрации пришли и в дома марпосадцев. С начала 2026 года в муниципалитете зарегистрировано уже 4 пожара, причиной которых стали нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования и электроприборов. Чтобы не допустить новых трагедий, в округе усилили профилактику.

По данным госпаблика местной администрации, специалисты с начала года провели беседы с жителями более 340 частных и 40 многоквартирных домов, охватив почти 500 человек. За последнюю неделю проверено свыше 50 домов и роздана сотня памяток. «Безопасность граждан является одной из важнейших задач любого органа местного самоуправления. Ведь предупреждение лучше любых последствий», — подчеркнул глава Мариинско-Посадского округа Владимир Петров.

В госпаблике администрации Комсомольского округа отметили, что в 2026 году сотрудники пожарной части № 31 совместно с отделом надзорной деятельности обследовали 655 домовладений, напомнили правила пожарной безопасности 1087 жителям. Тем не менее в муниципалитете зарегистрировано уже 5 пожаров (на 2 больше, чем годом ранее), один из которых произошёл по причине неисправности электрооборудования. В свете этих событий, считают местные власти, важно плотнее взаимодействовать с гражданами, особенно из групп риска. В их домах в 2025 году были установлены 605 автономных пожарных извещателей, и эта практика будет продолжена. Глава Комсомольского округа Николай Раськин также подчеркнул, что профилактика и своевременное информирование жителей — ключевые меры в обеспечении пожарной безопасности, но техника безопасности, в первую очередь, в головах и руках самих людей. И важно, чтобы они понимали эту ответственность.

Напомним, подворовые обходы со специалистами МЧС по всей Чувашии проводят не от случая к случаю, а системно, особенно в период сильных морозов, когда нагрузка на печи и электросети возрастает. В зоне особого внимания — дома пожилых людей и многодетные семьи. Эта масштабная профилактическая кампания — общая ответственность власти и общества, направленная на то, чтобы зима в Чувашии прошла без бытовых трагедий.