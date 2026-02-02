В феврале стандартные звонки в школах заменят музыкальные композиции

Посвященная Дню защитника Отечества акция пройдет в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков». Учащиеся услышат как советские хиты, так и современные песни, среди них: «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж — одна семья», «Я голосую за жизнь». Также февральская программа проекта «Мелодии вместо звонков» приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и Дню российской науки (8 февраля). Проект реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения РФ. В прошлом месяце в российских школах звучали музыкальные композиции о русской зиме.