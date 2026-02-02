Воспитатель испугалась и набрала кредитов

В Чебоксарах 22-летняя воспитатель детского сада стала жертвой телефонных мошенников. Все началось со звонка от лжеоператора, который сообщил об окончании срока действия сим-карты и попросил продиктовать код из СМС. После этого девушке пришло письмо о «подозрительном входе» в личный кабинет на портале Госуслуг с номером для обратной связи. Далее неизвестные, выдававшие себя за сотрудников банка и ФСБ, сообщили, что на ее имя оформлены кредиты для финансирования Украины и за это грозит уголовная ответственность. Напуганная девушка набрала микрозаймы, заняла деньги у знакомых и перевела на «резервный» счет более одного миллиона рублей. Осознав обман, горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.