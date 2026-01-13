«Дорогой Вилли»: как советский журналист и бывший разведчик спасали мир

Сложившаяся сейчас мировая обстановка для российских кинематографистов стала поводом вспомнить события холодной войны, когда мир так же стоял на пороге ядерной войны и заглядывал в бездну. Сериал «Дорогой Вилли», снятый по сценарию журналиста РЕН-ТВ Игоря Прокопенко, как раз об одном из таких эпизодов, когда советские граждане в очередной раз спасли мир: не дали холодной войне перейти в горячую фазу. Благодаря им два политика Леонид Брежнев и канцлер ФРГ Вилли Брандт смогли договориться.

Режиссер — Владимир Щегольков,

серий — 4,

места съемок — Москва, Калининград

«Для меня «Дорогой Вилли» — не просто сериал: это история, над которой я работал больше двадцати лет, — написал перед премьерой в своем телеграм-канале Игорь Прокопенко. — И не просто как журналист или продюсер. А как человек, которому выпало лично знать участников этих событий. Я собирал этот материал по крупицам. И знал — однажды это станет фильмом. Это документальная правда, ставшая историческим детективом. Это другой Брежнев — не карикатурный старик, а человек, который спас мир от катастрофы».

Карибский кризис позади, но США не оставляют планов подвести ядерное оружие как можно ближе к границам стран Варшавского договора и выбирают территорию Федеративной Республики Германии. Подлетное время к Москве отсюда — всего 15 минут. ФРГ нашпигована американскими и английскими военными базами. Какие грузы туда завозят, немцы не имеют права проверять. Благодаря Джорджу Блейку, агенту КГБ в британской разведке MI6, первой об этом плане узнает Москва. Брежневу (Сергей Маковецкий) показывают карту превентивных ядерных ударов по крупнейшим промышленным городам СССР: Чебоксары в списке не фигурируют, но из ближайших к нам соседей — Нижний Новгород, Самара и Саратов. «Как называется операция?» — не теряя ни присутствия духа, ни чувства юмора, переспрашивает генсек у докладчика. — «Немыслимое»? Ну вот, видите, они даже сами не верят в реальность ее выполнения». Брежнев поддерживает идею министра обороны отправить к берегам западного континента советские подлодки-ракетоносители, но понимает: это попытка схватиться за соломинку, ситуацию она не разрешит, а вот усугубить может.

Позвонить канцлеру ФРГ и напрямую поговорить с ним нельзя: у Советского Союза в тот момент не было дипломатических отношений с Бонном (столицей Западной Германии). Но генсеку жизненно важен этот разговор! И за спиной членов политбюро, заручившись поддержкой главы КГБ Андропова (Игорь Черневич), он решается на суперсекретную операцию. В ФРГ необходимо отправить людей надежных, но не имеющих официального статуса, которые смогли бы выйти на канцлера и передать ему информацию о готовящемся завозе ядерного оружия и о том, что если Москве придется ответить ударом на удар, то он придется по той территории, откуда ракеты были выпущены.

Миссия выполнима

В ФРГ выезжают двое с виду совершенно обычных, уже немолодых мужчин, которые вообще не похожи на суперагентов: Валерий Плетнев (Алексей Розин) и Вячеслав Варданов (Сергей Марин). Биографии реальных героев пришлось изменить, поэтому им придумали другие фамилии. В действительности это были писатель, политический обозреватель «Известий» Валерий Леднев и бывший кадровый офицер госбезопасности, военный переводчик-германист Вячеслав Кеворков. Именно он стал прототипом разведчика Виталия Славина в романе Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить…». Леднев еще и был женат на популярной актрисе Зое Зелинской, игравшей пани Терезу в телепередаче «Кабачок «13 стульев».

План был очень простым: информацию из Кремля решили передать Эгону Бару, человеку, который считался не только правой рукой Брандта, но и его единственным другом. А на Бара выйти через влиятельного медиамагната, с которым в годы войны Плетнев сидел в концлагере в одном бараке. И прямо во второй серии все сработало и получилось. Разоблачение, драки, перестрелки — в сериале вся эта романтика шпионских детективов тоже будет, но позже, когда уже Бар приедет в Москву, и Варданову в гостинице придется «засветить» себя перед агентами разных разведок.

Что отличает «Дорогого Вилли» от остальных фильмов про разведчиков, так это образы главных героев. Варданов, уволенный из КГБ за близкую связь с немкой, не может найти себя на «гражданке». Он пытается зарабатывать литературными переводами, все время занимает деньги у коллег, при этом относится к ним довольно высокомерно. Выпивает, тунеядствует и не особо стремится устроить личную жизнь, хотя встречается с очень привлекательной женщиной Верой в исполнении Александры Богдановой.

У Плетнева, наоборот, и дома, и на работе все хорошо, не нужны ему никакие приключения, тем более в чужой стране. Но Варданов не оставляет выбора. Плетнев не умеет драться, он не в той физической форме, чтобы быстро бегать, у него нет разведшколы за плечами, и в тех ситуациях, когда инструкций Варданова уже не хватает, начинает действовать интуитивно и искренне. И это неожиданным образом срабатывает. Да и соглашается на поездку он еще и потому, что хочет привезти жене заграничные подарки и лекарства. В общем, не сильно-то и думает о судьбах родины. И со стороны оба действительно выглядят журналистами-алкоголиками, которые рады любой возможности хоть на несколько дней вырваться из суровой советской действительности и нескучно провести время в загранкомандировке. Тем более ФРГ в их миссии якобы лишь транзитная точка — друзья летят на конференцию в Аргентину.

Фигуры большой политики

Но, пожалуй, самый интересный персонаж, которого еще не было в наших сериалах — это сам «дорогой Вилли» в исполнении Кирилла Кяро. Актер снова доказывает, что он мастер перевоплощения. Кяро удалось передать энергетику, харизму канцлера, его нерв. Не зря же немцы до сих пор вспоминают Брандта с уважением. Все-таки тогда в европейской политике были фигуры, а сейчас остались «пиджаки».

Германия разделена, ФРГ — это зона влияния США, политика Брандта американцам не нравилась. В Бундестаге начала собираться коалиция против канцлера, его пытались отправить в отставку — сейчас это даже смешно читать — за супружескую измену.

Как говорится, «поймать на аморалке», потому что глава государства должен быть образцово показательным семьянином. И этот момент в сериале тоже есть. Реальный Кеворков рассказывал, что Брежнев, узнав, какой повод парламентарии нашли для импичмента, был обескуражен: «Если я из-за каждой бабы, с которой жил, уходил бы в отставку, мне работать было бы некогда».

Именно Брандт подписал исторический Московский договор о признании границ между СССР и ФРГ, положивший начало становлению новой европейской системы безопасности. «Нам известно о планах горячих голов развязать новую войну в Европе. Мы этого не допустим! Мы за новый европейский порядок и за дружбу между Востоком и Западом!» — заявит в фильме Брандт. Как же не хватает таких политиков в Европе сейчас! Прошло больше сорока лет, сменились поколения, а «горячие головы» по-прежнему вынашивают те же планы.

Впрочем, проблемы начинаются не только у Брандта: в Москве Суслов (Владимир Конкин) готовит отставку Брежнева. По своим каналам он узнает, что тот в тайне от членов политбюро ЦК ищет контакты с идейными врагами СССР, в числе которых, понятно, и канцлер ФРГ. То есть речь идет — ни много ни мало — о государственной измене, а по сравнению с ней супружеская уже кажется милой забавой. Так что Варданов и Плетнев, двое мужиков в потертых дубленках и меховых шапках-формовках, спасают не только мир от войны.

Конечно, Леонид Ильич в исполнении Сергея Маковецкого — здесь мужчина в самом расцвете сил. Перед лицом новой ядерной угрозы он не падает духом и не теряет своего чувства юмора. И это совсем другой образ, разительно отличающийся от генсека, которого Юрий Стоянов воплотил в «Играх» или Вячеслав Шалевич — в сериале «Дело гастронома номер 1».

Ждать строгой исторической точности от «Дорогого Вилли» не стоит: для этого Прокопенко выпустил еще и документальный цикл. А фильму нужна зрелищность и неожиданные повороты сюжета, такие как «похищение» Вардановым Бара из московской гостиницы и разговор с ним за рюмкой водки в коммунальной квартире, где бывшему офицеру КГБ выделили комнату. И здесь, конечно, надо отдать должное смелости и выдержке Бара. Или выход Плетнева из отеля в ФРГ в женском платье, чтобы сбить с толку агентов «наружки». И даже приезд Брежнева в телецентр к Зое Зелинской, чтобы оправдать мужа в глазах жены: он исчез — она сразу решила, что загулял с другой женщиной. Странно, что артистам даже никто не шепнул, что будут высокие гости, но они и не растерялись, увидев в павильоне Брежнева.

В целом «Дорогой Вилли» — не та история, где хочется гадать, насколько правдоподобны некоторые эпизоды. Самое главное здесь — это возможность побольше узнать о том секретном задании, погрузиться в атмосферу эпохи и задуматься. Во все времена именно личные качества руководителей государств (их порядочность, смелость, способность смотреть в завтрашний день и переживать не только за то, как удержаться на посту, но и как не навредить родной стране) возвращали вечно балансирующий на грани мир в состояние равновесия.