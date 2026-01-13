Исторические здания обретут новую жизнь

Бережный подход

Проект реставрации объекта культурного наследия «Дом А.А. Буйновского» в селе Яльчики прошел государственную экспертизу. Здание построено в 1887 году, его история связана с событиями первой русской революции 1905-1907 годов на территории Чувашии.

Самым примечательным жильцом дома был врач и революционер Алексей Буйновский. Здесь проходили встречи членов казанского комитета РСДРП с местными партийцами. До недавнего времени в здании располагался административный корпус районной больницы, сообщает Госцентр по охране культурного наследия Чувашии.

Заказчик проекта — Яльчикская центральная районная больница, проектировщик — ООО «НПП «Наследие». Предусмотрены гидроизоляция и ремонт фундамента, цоколя, фасадов, реставрация деревянных декоративных элементов, замена кровельного покрытия, заполнений оконных и дверных проемов, внутренних инженерных систем, восстановление декоративного убранства, благоустройство прилегающей территории.

Положительное заключение госэкспертизы получила и проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1942 г. размещался эвакогоспиталь № 3061», его адрес — Чебоксары, улица К. Маркса, 56. Здание было построено в 1939 году как студенческое общежитие. В 1942-м здесь развернулся эвакогоспиталь, который с продвижением советских войск на запад в 1943-м переехал в прифронтовую полосу. Проектом реставрации предусмотрены усиление фундамента, ремонт фасада и крыши, отмостки и инженерных систем, замена окон и дверей. Заказчик проекта — Управление Росреестра по Чувашской Республике.

К сожалению, не все собственники бережно относятся к историческим зданиям. Одно из них — объект культурного наследия регионального значения «Здание магазинов «Продукты», «Хлеб» — находится в Алатыре по улице Комсомола, 102, было построено в конце ХIХ века в формах эклектики. Сотрудники Минкультуры Чувашии и Алатырской межрайонной прокуратуры в мае 2025 года провели обследование и выявили многочисленные нарушения: сквозные трещины на стенах, отслоение окрасочного слоя, ослабление кирпичной кладки, выпадение отдельных кирпичей и отсутствие отмостки.

«Собственник не исполнил обязательства по сохранению объекта культурного наследия. В связи с этим Минкультуры Чувашии обратилось в суд с иском о понуждении выполнить соответствующие работы. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования министерства в полном объеме», — отметил консультант отдела по охране объектов культурного наследия Минкультуры Чувашии Илья Сафонов.

В соответствии с решением суда в течение года собственник обязан разработать научно-проектную документацию по реставрации с прохождением историко-культурной и государственной строительной экспертиз и согласовать ее с органом охраны объектов культурного наследия. Реставрационные работы необходимо завершить до конца 2028 года.

Фото nasledie-21.ru