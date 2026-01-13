Обращений в МФЦ стало больше

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чувашии в последние три года сохраняет лидерство в группе с высоким уровнем эффективности деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Сегодня МФЦ региона — это 31 офис и 288 окон. Можно получить 233 вида услуг и сервисов, их перечень постоянно расширяется. В минувшем году прибавилось более 20, в том числе — социально значимые.

Как отмечает директор МФЦ Марина Романова, растет и число обращений — в 2025 году их поступило более 1,8 млн, ежедневно обслуживается около 4 тыс. человек. Всего можно сформировать электронную заявку по 289 государственным, муниципальным и прочим услугам.

Повышается качество обслуживания заявителей — среднее время ожидания в очереди составило 3,2 минуты. В прошлом году отремонтированы офисы в Аликовском, Вурнарском, Канашском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Моргаушском округах и в Чебоксарах. Запущенный в октябре чат-бот МФЦ в мессенджере МАХ помогает жителям республики существенно экономить время и упрощать процесс получения услуг.