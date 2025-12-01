В Чувашии подвели итоги реализации регионального проекта «Мы вместе»

Занимаются конкретными делами

В Чувашии волонтерское движение активно развивается во всех сферах. Эта тенденция была отмечена на заседании Совета по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Чувашской Республики, где подвели итоги реализации регионального проекта «Мы вместе» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Мы целенаправленно развиваем это направление, наполняя его конкретными делами. Такая системная работа позволяет оказывать реальную поддержку нуждающимся — от адресной помощи, в том числе семьям участников СВО, до организации многочисленных культурных, спортивных и общественных мероприятий», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона поблагодарил всех волонтеров за совместную работу и выразил уверенность в ее продолжении.

В рамках федерального проекта действует платформа Добро.рф, где сосредоточены все программы и меры поддержки добровольцев. Сегодня в республике — 14 центров общественного развития «Добро.Центр», и в этом году три организации получили возможность открыть новые площадки общественного развития. Отметим, что в 2025 году утвержден региональный перечень мер поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности.

Согласно данным платформы Добро.рф, в Чувашии зарегистрировано более 91 тыс. волонтеров, включая «серебряных» добровольцев. Для сравнения, в 2020 году их насчитывалось около 30 тыс.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул важность анализа востребованности сервисов платформы Добро.рф. Собранные данные об их популярности должны быть в основе управленческих решений для повышения эффективности использования этих инструментов.

«Важно перейти от теории к практике и проанализировать, как именно используются эти сервисы и какую реальную пользу они приносят. Основная цель таких платформ — помогать волонтерам. Для этого нам критически важна обратная связь от пользователей, которая позволит постоянно улучшать функционал», — отметил Олег Николаев.

Для решения этой задачи Глава региона поручил руководителю Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике Алексею Иванову совместно с подведомственными организациями детально проработать вопросы использования цифровых сервисов. «Это совместная работа, требующая скоординированных усилий. Только так мы сможем превратить существующие инструменты в действенный механизм поддержки добровольчества», — обозначил Олег Николаев.

В течение года в Чувашии проходили мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие около 1500 волонтеров. Они сопровождали исторические квесты, интеллектуальные игры и акции памяти.

Активисты Чувашского отделения «Молодой Гвардии Единой России» помогают российским военнослужащим и жителям новых регионов: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам и работают в центрах помощи. Более двухсот молодогвардейцев из республики уже побывали с гуманитарными миссиями в различных городах присоединенных территорий.

Особое внимание уделяется подготовке молодых волонтеров. В специальных центрах проводятся лекции, тренинги и курсы, включая управление БПЛА. С учетом этого Глава Чувашии Олег Николаев дал поручение Правительству республики разработать новый формат взаимодействия с общественным объединением для оперативного привлечения обученных добровольцев к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В Чувашии работают и «серебряные» волонтеры. Вовлечение пенсионеров в общественную жизнь и помощь нуждающимся происходит в рамках региональной программы «Активное долголетие». На сегодняшний день ее участниками, по данным пресс-службы Администрации Главы Чувашской Республики, являются более ста тысяч пенсионеров, что составляет свыше 50% от их общего числа в регионе.