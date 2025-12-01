Задали курс на повышение зарплаты

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев провел заседание Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в АПК региона. Основной темой обсуждения стали своевременность и полнота выплаты заработной платы. Ее средний уровень за девять месяцев этого года в отрасли составил 60,7 тыс. рублей, увеличившись на 15,8% относительно аналогичного периода предыдущего года. Андрей Макушев подчеркнул важность поддержания уровня зарплат на конкурентоспособном уровне. Участники обсудили также проблемы нелегальной занятости. По итогам встречи было принято решение рекомендовать предприятиям с низкими показателями увеличения размера зарплаты начиная с января 2026 года.
Опубликовано: 23 декабря 2025 г.
