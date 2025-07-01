Школу откроют в ноябре

Вчера Глава Чувашии Олег Николаев побывал с рабочим визитом в Яльчикском муниципальном округе. Руководитель региона посетил среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Николая Петрова, где сейчас идет капитальный ремонт. Работы идут по графику, готовность уже 55%, по контракту завершение запланировано на ноябрь. На объекте полностью заменили все инженерные сети, утеплили фасады, провели внутреннюю отделку помещений. По просьбе родителей рядом со школой строится новый навес, чтобы дети в комфортных условиях ожидали автобус в любую погоду. Учебное заведение возводится по программе инициативного бюджетирования. Подробности визита Олега Николаева в Яльчикский округ читайте в следующем номере.