Состоялась рабочая встреча директора Батыревского отделения ЧЭСК с главой администрации Яльчикского района

5 марта состоялась рабочая встреча директора Батыревского межрайонного отделения Чувашской энергосбытовой компании Дмитрия Гаврилова с главой администрации Яльчикского района Леонардом Левым.

На встрече обсуждались вопросы работы в весенне-зимний период, было отмечено, что за последний год не зафиксировано нарушений в работе энергосистемы на территории муниципалитета, а также отсутствие текущей задолженности за потребленную электроэнергию со стороны бюджетных предприятий и организаций разных форм собственности.

Отдельно была затронута тема развития дистанционных сервисов Чувашской энергосбытовой компании, в частности к переходу потребителей на получение квитанций в электронном виде. «Все пользователи данного сервиса получают счета на свою электронную почту, тогда как бумажные варианты клиентам, предпочитающим получать платежки «по старинке» приходят на несколько дней позже. Мы призываем жителей Яльчикского района воспользоваться удобным сервисом получения электронной квитанции», — отметил Дмитрий Гаврилов. В свою очередь глава администрации Яльчикского района Леонард Левый обратил внимание на то, что уже получает квитанции в электронном виде от Чувашской энергосбытовой компании: «В век бурного развития информационных технологий нужно успевать идти в ногу со временем и получение всех счетов в электронном виде позволяет быстро оплачивать квитанции и видеть всю аналитику», — сказал он.