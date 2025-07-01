В Яльчиках появился Центр общения старшего поколения

Ветераны тоже хотят идти в ногу со временем — осваивать цифровую грамотность, помогать бойцам СВО, плетя маскировочные сети и собирая гуманитарную помощь, бывать на актуальных лекциях и концертах. А еще им важно найти единомышленников. Теперь у пожилых людей есть комфортное пространство, где можно развивать свои таланты, приобретать новые знания, укреплять дружеские контакты, активно и с интересом проводить досуг. Программа мероприятий в Центре общения разработана с учетом пожеланий пенсионеров. В торжественной церемонии его открытия приняли участие сельчане, представители местной власти, общественных организаций, духовенства. Атмосферу праздника создал хор «Тускел». Теперь в республике таких центров пятнадцать. Действуют они на базе клиентских служб Отделения Социального фонда России по Чувашии.