Южный округ держит марку

А «детский» год приносит радости

Знаете ли вы, что в исконно аграрном Яльчикском округе производится модифицированный кукурузный крахмал, используемый в бурении? А еще действуют деревообработка, производства минерального порошка для строительных смесей и асфальтобетона, полиэтиленовой пленки и утеплителя, кованых изделий…

Яльчикцы всегда отличались предприимчивостью. Предприятие по выпуску крахмала в райцентре работало долгие годы, но в новые времена закрылось, чтобы возродиться в новых направлениях деятельности. И до сих пор местная бизнес-когорта пополняется — за прошлый год малых предприятий стало больше на 8,7%, на 31% — самозанятых. Львиная доля работающих в округе — порядка 80% — занята в бизнес-секторе.

Впрочем, и традиционное сельское хозяйство в округе по сей день находится на высоте. В прежние времена яльчикская земля считалась житницей республики, не утратила она эту репутацию и сегодня — с поправкой на современные условия, конечно. Как доложил глава округа Леонард Левый на совещании по итогам социально-экономического развития муниципалитета в 2022 году и задачам на нынешний год, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев, объем производства продукции во всех категориях хозяйств составил 3 млрд рублей — с ростом на 19% к уровню 2021 года. Рекордным выдался валовой сбор зерна — почти 86 тыс. тонн, что более чем в полтора раза выше предыдущего года. Это стало результатом в том числе и внушительного обновления технического парка.

Радуют и другие показатели. На 24% вырос оборот организаций, на 13% — средняя зарплата. Небольшая статистическая безработица есть, однако работодатели предлагают более 300 вакансий. Впрочем, зарплата хотя и растет, но до среднереспубликанской пока не дотягивает. В этой связи популярность получили социальные контракты среди малоимущих, отметил руководитель округа. В минувшем году заключено 85 таких контрактов, что способствовало снижению количества бедных на 15%.

Эффективно выстроенная экономика позволяет пополнять местную казну. Доходная часть в прошлом году составила более 576 млн рублей с ростом к уровню 2021-го на 20%, на 14% увеличились собственные доходы. Успешно развиваются также сферы культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта.

Растущая экономика, улучшающаяся социальная сфера — это результат, прежде всего, высококвалифицированной работы муниципального менеджмента. Поставленную Главой республики задачу разработки инвестиционного профиля округа яльчикцы выполнили без раскачки и на высоком уровне. В нем значится 55 проектов, в том числе создание ветеринарного центра, налаживание переработки зерна и отходов животноводства, выпуск комбикормов, организация швейного, коптильного и производства керамических изделий. В ближайшие два года намечено реализовать 30 проектов на общую сумму 539,8 млн рублей.

Давая оценку итогам, Олег Николаев отметил очевидные успехи в самых разных сферах деятельности округа. Но не обошлось и без «шпильки»… Главу республики не удовлетворил показатель реализованных проектов по программе инициативного бюджетирования — 37 из 39 запланированных. «Деньги выделены, но не освоены… Как дальше будете действовать?» — спросил он у Левого. «Выполним!» — заверил тот. Глава принял ответ, заметив, что будет жесткий спрос за каждый проект. И поручил докладывать по ходу выполнения «замороженных» проектов о каждом отдельно.

На совещании кроме деловой прозвучала и «теплая» тема — о том, как в округе проходит Год счастливого детства. Об этом говорила уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова. В целом по республике намечены мероприятия по 70 направлениям, которые распространяются и на округ. Это прежде всего поддержка семей с детьми в виде различных пособий, организация двухразового школьного питания учащихся из многодетных семей… А в Яльчикском округе таких более 240. В этом году двум семьям выданы сертификаты на приобретение жилья. Под особым вниманием — сироты и дети без попечения родителей. Трое сирот в этом году получат свое жилье. А в целом по республике на обеспечение этой категории жильем выделено на 200 млн рублей больше.

Активизируется оборудование новых детских скверов, в Яльчиках также появилась такая площадка. Рождаются новые формы внимания к детям. Одна из них — вручение родителям младенца детского комплекта с национальной символикой. Прорабатывается вопрос об организации семейных творческих выходных.

Выступил также министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров. Одна из основных идей «детского» года наряду с заботой о подрастающем поколении — это привитие ему тяги к изучению истории родного края, отметил он. Уже разработаны туристические маршруты, по которым дети пойдут с этой целью. Одно из важных последних решений в сфере работы с молодежью — назначение в окружных администрациях специалистов по данному направлению. В Яльчиках он уже имеется.

Олег Николаев выразил благодарность всем, кто реализует мероприятия Года счастливого детства, и выразил уверенность в плодах этой деятельности. В развитие темы Глава посетил Яльчикскую среднюю школу. Здесь гостям показали красочный костюмированный бал с участием учащихся кадетских классов.

Другая точка посещения была более прозаичной, но весьма необходимой — речь идет о школьной столовой. Питание школьников находится под постоянным контролем Главы. Недавно он провел совещание по этой теме в Красноармейском округе с посещением пищеблока местной школы, перешедшей на аутсорсинг в организации питания. И в Яльчиках решил поинтересоваться этим вопросом. Помещение не так давно было капитально реконструировано с обновлением оборудования. Здесь пока не перешли на аутсорсинг — обеды и завтраки готовят собственными силами. И вполне квалифицированно, качественно, отметил Глава, осмотрев набор блюд и побеседовав с учениками и их родителями.