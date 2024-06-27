В древнем городище на территории Яльчикского округа обнаружены новые находки

От грузила эпохи бронзы до православного крестика

Ученые Чувашии завершили шестой полевой сезон археологических раскопок Большетаябинского городища X–XIII веков. Древний памятник расположен в селе Большая Таяба Яльчикского муниципального округа.

Раскопки на территории средневекового поселения с 2018 года ведут исследователи Чувашского государственного института гуманитарных наук совместно с коллегами из Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Татарстана. В этом году в течение двух недель вместе с ними в экспедиции участвовали ученики Яльчикской школы и студенты факультета истории, филологии, управления и права ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

Большетаябинское городище в Яльчикском округе считается самым крупным памятником археологии в Чувашии. Первые раскопки на этом месте проводились еще в 1948 году. В этот раз опытные и начинающие археологи исследовали два участка вала средневекового городища. «На западном участке рядом с предполагаемым въездом в город были изучены пустотелые срубы-клети, поставленные вплотную друг к другу, которые использовались для хозяйственных целей, вероятно, в качестве конюшен. Здесь отмечены следы мощного пожара. А сам раскоп составил рекордные 252 кв. м», — говорит доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Николай Мясников.

Такие же ряды срубов, заполненные землей, — остатки укреплений — ученые обнаружили при зачистке южного вала и исследовании участка стен длиной 14 м. На этой площадке археологов ждала большая удача. Здесь сохранились остатки дерева от срубов, причем довольно внушительного размера — на 5–6 венцов. «Интересно, что данный участок стен не сгорел. На раскопе было обнаружено большое количество находок — более восьми тысяч костей и фрагментов керамики, а также наконечник стрелы, ножи, остатки колец и стержень, пряслица, каменный топорик и грузило бронзового века, монета и православный крестик XIX века», — сообщается на страничке Чувашского государственного института гуманитарных наук «ВКонтакте».

Напомним, за время предыдущих экспедиций на территории памятника ученые вскрыли около 1200 кв. м грунта. Находки здесь были сделаны серьезные. Так, в разные годы археологи обнаружили остатки общественной кирпичной бани, мастерской по производству керамики, кузницу, оборонительные валы, жилые и хозяйственные постройки, могильник. С учетом, что площадь древнего городища значительная (около 26 га), работы исследователям еще предстоит немало. В следующем году исследования будут продолжены.

Кстати

К 1000-летию Большетаябинского городища на месте древнего памятника создан архитектурный комплекс. Он включает родник, часть крепостной стены с воротами и башней, памятные столбы.