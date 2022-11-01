В селе Янтиково Яльчикского района открыли Аллею Героев

В Год выдающихся земляков в селе Янтиково Яльчикского района (не путать с райцентром Янтиковского района) открыли Аллею Героев. Это стало большим событием для жителей села, где испокон веков почитают труд и отвагу.

По словам главы администрации района Леонарда Левого, сегодня особенно важно хранить память о земляках-тружениках, чей жизненный путь служит настоящим примером для молодежи. Большого уважения достоин и тот, кто предложил обустроить аллею — продолжатель трудовых традиций района, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии Николай Головин. Идею поддержали руководство района, администрация сельского поселения и сельчане.

Такую инициативность и отзывчивость жителей Янтиково одобрил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, посетивший на днях торжественное открытие. Он особо выделил, что аллея появилась благодаря реализации инициативных проектов и решению задач по комплексному развитию сельских территорий, и, чтобы претворить идею в жизнь, были привлечены средства республиканского и местных бюджетов, свой вклад внесли и неравнодушные граждане.

«Хорошо, когда зачинателями таких важных проектов выступают сами жители сельских территорий, участвуют в софинансировании. У нас есть все инструменты, чтобы вместе воплощать эти идеи в жизнь — будь то дорога, благоустройство территории, восстановление общественных пространств. Будем и дальше это поддерживать», — заверил министр.