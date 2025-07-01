На полях кипит работа

Аграрии пополняют закрома

В Аликовском муниципальном округе первым к уборке урожая приступило сельскохозяйственное предприятие «Новый путь». Зерновых культур уже скошено и обмолочено на площади 210 гектаров, при этом средняя урожайность озимой пшеницы составила 35 центнеров с гектара. В общей сложности в уборочной кампании этого года будет задействован 51 зерноуборочный комбайн. Средняя нагрузка на одну единицу сельскохозяйственной техники составляет 175 гектаров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Моргаушском округе первыми на поля вышли комбайны СХПК имени Суворова и имени Чкалова. По словам руководителей хозяйств Александра Иванова и Алексея Воробьева, урожайность обещает быть не меньше 35 центнеров с гектара. Всего по муниципальному округу предстоит убрать более 14 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Не стоит забывать и о том, что Моргаушский округ — один из лидеров республики по выращиванию ягод. В настоящее время в ООО «АФ имени Мичурина» идет уборка черной смородины. На очереди — плантации красной смородины и крыжовника. По словам руководителя хозяйства Бориса Михайлова, урожай в этом году хороший.

Горячая пора и у хлеборобов Урмарского округа. На сегодняшний день в работу включились 11 хозяйств и уже убрано 350 гектаров зерновых. Средняя урожайность — 50 центнеров с гектара. В полях трудится 15 комбайнов.

С началом уборочной кампании в Цивильском муниципальном округе стартовал конкурс среди работников сельхозпредприятий. Итоги соревнования подводятся каждую неделю. Финальная церемония награждения состоится по завершении всех сезонных полевых работ. К примеру, одними из лучших комбайнеров за это время были признаны Анатолий Антонов из ООО «ВДС» и Александр Тарасов из ООО «ТД Хорошавина А.В.». Они намолотили по 500 тонн зерна. Вымпел победителя вручался и Александру Петрову, водителю ООО «ВДС», который на самосвале перевез за одну неделю 1370 тонн зерна.

Приступили к уборке урожая и все сельхозпредприятия Шемуршинского округа. К примеру, крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Н.М. Угариной, которое специализируется на выращивании гороха. Три соседних хозяйства занимаются луком-севком (общая площадь — 13 гектаров). Активно работают в эти жаркие дни и местные строители: в ООО «Победа» возводится зернохранилище на 500 тонн, в КФХ Ф.С. Рахматуллова — телятник на 200 голов.

«Судя по всему, этот год обещает стать одним из самых урожайных, — сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Батыревского округа Рудольф Селиванов. — Скошено 3350 гектаров зерновых и зернобобовых культур, это 22% от плана. Уже намолочено свыше 11 тысяч тонн зерна, средняя урожайность по округу достигает 45 центнеров с гектара». Среди передовиков — ООО «Агрофирма «Корма», предприятие завершает уборку озимых зерновых.