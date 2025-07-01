Комфорт для жителей села: от резиновых сапог — к туфелькам

Этим летом в округах Чувашии станет больше качественных дорог, новых детских площадок, благоустроенных территорий и модернизированных коммунальных объектов. Преобразования проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», программы инициативного бюджетирования и государственных программ Чувашской Республики.

Так, обновилась автомобильная дорога в селе Иваньково-Ленино в Алатырском муниципальном округе. Продолжаются работы по ремонту дворов многоквартирных домов № 29, 34 и 31 в микрорайоне «Стрелка» в Алатыре. Подрядчик планирует завершить укладку асфальта на всех объектах до 15 августа. Также ведется ремонт дороги по Лесному переулку, во дворе по улице Московской, 125 началось устройство детской игровой площадки.

В селе Туруново Батыревского округа завершился ремонт участка автодороги «Цивильск — Ульяновск». Муниципальный контракт был заключен с ООО «Лестехсервис». Подрядчик выполнил все условия с опережением графика.

Начаты работы по расширению проезжей части на перекрестке села Батырево (в сторону села Шыгырдан). Одновременно продолжается строительство тротуара на улице Дружбы. Это одно из самых оживленных мест села, особенно в рыночные дни. Активно благоустраивается территория Батыревской школы №?2: сделано 40% от всего объема работ.

В поселке Костер Ибресинского округа, по улице Пионерской села Красные Четаи, по улице Гагарина деревни Хвадукасы Красночетайского округа отремонтированы грунтовые дороги. В деревне Хорабыр этого же муниципального образования появилась дорога с асфальтным покрытием протяженностью 1315 метров. Общая сумма затрат составила почти 4,3 млн рублей. Местные жители внесли 215 тыс. рублей (5%), остальная сумма поступила из муниципального и республиканского бюджетов.

В деревне Черепаново завершаются масштабные работы по строительству новых сетей водоснабжения. Осталось выполнить благоустройство территории, опрессовку и промывку коммуникаций. Представители администрации Красночетайского округа регулярно проводят совещания с подрядной организацией, на которых согласуются дальнейшие планы. Так, на последней встрече глава округа Иван Михопаров акцентировал внимание на важности своевременного информирования жителей о порядке подключения частных домовладений к новой инфраструктуре водоснабжения.

С опережением графика ведется реконструкция системы водоснабжения в селе Красные Четаи. Уже установлены два резервуара для хранения чистой питьевой воды. Следующим важным этапом станет монтаж насосной станции, которая обеспечит стабильное давление и бесперебойное водоснабжение.

В Моргаушском муниципальном округе ремонтируют дорогу в деревне Большие Токшики. Объект разделен на четыре участка: первые два будут обновлены в этом году, остальные — в следующем. ООО «Дортех» завершает ремонт дороги «Тойгильдино — Паймурзино». Ежедневно здесь заняты две бригады рабочих и 27 единиц техники.

С 2023 года моргаушцы по программе инициативного бюджетирования провели очистку пяти прудов. Работа в этом направлении продолжается. На этот раз мероприятия проходят в деревне Шептаки. Подрядная организация должна справиться с задачей до 1 сентября.

В Янтиковском округе ремонтируется объект, который соединит жителей деревни Новое Буяново. Речь идет о мостовом переходе по улице Хуторной. Этот вопрос поднимался сельчанами неоднократно, и вот проблема решается. Подрядчик ООО «Промремстрой» начал работу в конце июня, завершение запланировано на октябрь 2025 года.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, на сегодняшний день в округе реализовано 57 инициативных проектов из 89. К примеру, в селе Яншихово-Норваши обустроены домик на территории кладбища, общественный колодец по улице Мирной, отремонтированы три грунтовые дороги, а при местном Доме культуры организован музейный уголок, посвященный народной артистке СССР Вере Кузьминой.

В Ядринском округе ООО «МСО «Аликовская» занимается ремонтом водопроводной сети по улицам Ленина и Советская в селе Чебаково. В деревне Испуханы эти работы уже завершены. ООО «Строймонтаж» провело опрессовку и начало подключение домов к новому водопроводу по улице Садовой в деревне Нижние Мочары. ООО «СК «Гарант» приступило к благоустройству пруда в селе Ойкас-Асламасы, в Канаше эту задачу выполняет ООО «Дюйм». В Новом Тянымово монтируется спортивная площадка. Водонапорные башни ремонтируются в Сеткасах и Яровойкасах.