Более полутора тысяч проектов реализуют в рамках программы «Ниме — Народный бюджет»

Водоёмы очистили, дороги отремонтировали

В этом году в Чувашии планируется реализовать 1555 инициативных проектов в рамках программы «Ниме — Народный бюджет».

Работа над многими объектами уже завершена. Так, в деревне Атнашево Канашского округа в нормативное состояние приведена автодорога от дома № 6 на улице Кирова до Атнашевской МТФ. Демонтировано старое покрытие, уложен новый асфальт и укреплены обочины. Объем финансирования составил около 4,5 млн рублей, сообщили в Минсельхозе Чувашии.

Кроме того, в Моргаушском округе по инициативе местных жителей специалисты очистили три водоема в населенных пунктах Падаккасы, Лапкасы и Молгачкасы. В общей сложности вложено более 3 млн рублей.

В деревне Сормихи Красноармейского округа починен водопровод, а в селе Красноармейское завершился ремонт в здании местной библиотеки, которая приобрела совершенно новый облик. Общий объем финансирования — примерно 3,7 млн рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что любой желающий может предложить проект, обсудить его с соседями, собрать подписи и вместе с администрацией подать заявку на участие в конкурсе.

В успешной реализации проектов важную роль играет заинтересованность не только властей, но и жителей, спонсоров, которым нужно вложить небольшую сумму (не меньше 5% от всей стоимости проекта), а остальные средства будут выделены из республиканского и муниципальных бюджетов.