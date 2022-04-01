В Красночетайском районе установили два памятника участникам войны

В прошлом году в Красночетайском районе было реализовано порядка 90 проектов инициативного бюджетирования почти на 64 млн рублей.

В рамках общественных проектов реконструировались дороги, обустраивались пожарные водоемы, ремонтировались водопроводные сети, преобразилась территория Питеркинского сельского дома культуры. А в Хвадукасах благодаря инициативному бюджетированию установили стелу и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Новый мемориал воинам-землякам, участникам ВОВ воздвигли и в Ягункино. Памятник там построили по инициативе уроженки деревни Риммы Прауловой и при поддержке администрации Хозанкинского сельского поселения. Мемориал стал местом памяти, всеобщей гордости и преклонения перед подвигом отцов, дедов и прадедов, рассказали в администрации района.