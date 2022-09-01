В пожарном пруду водятся окуни и карпы

ШУМЕРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ. Пока одни сельские водоемы благодаря «народным бюджетам» приводятся в порядок, на других обустроенных прудах дружно ловят рыбу.

Участие в инициативном бюджетировании в хорошем смысле бывает «заразительным». Вот посмотрели жители одной деревни, как соседи благодаря софинансированию сообща и, главное, оперативно решили насущную проблему родного села, и тоже последовали их примеру.

Так, в прошлом году в деревне Егоркино селяне за счет инициативного бюджетирования облагородили противопожарный водоем по улице Арискино. А весной местные активисты запустили в очищенный пруд мальков окуня, карпа, карася на сумму 7 тыс. рублей. За лето молодь обжилась, окрепла, подросла, так что жители деревни даже организовали дружеский турнир по ловле рыбы. В день состязаний удочки разом навострили как опытные рыбаки, так и юные рыболовы. Обладателю самого богатого улова достался кубок «Золотая рыбка». Не остались без подарков и все остальные участники.

Вот так инициатива по обустройству пруда получила продолжение в виде хорошей традиции. Кроме того, по той же программе жители деревни в этом году привели в порядок еще один водоем с пирсом по улице Луначарской. Егоркинский опыт переняли и другие деревни. В Торханах, Лесных Туванах и Савадеркино нынче тоже взялись за обустройство противопожарных водохранилищ. Напомним, большую часть средств на эти работы направляет республика, остальное добавляют муниципальный округ и местные жители.